Beste komiek van zijn generatie interviewt beste Steve Bannon van zijn generatie. En als er iemand aan het stuur zit met een onderhandelingsstijl en geo-moreel kader dat eigenlijk niemand écht begrijpt, dan is het misschien de moeite waard eens te luisteren naar iemand die je ook nooit echt begrepen hebt (Bannon). En mocht dan uiteindelijk niet leerzaam zijn, dan is er in ieder geval gelachen, want Dillon.