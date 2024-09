Na haar eerste interview als presidentskandidaat bij CNN eind augustus geflankeerd door haar VP Tim Walz, zoekt ze daags na haar eerste debat met Trump opnieuw het grootst denkbare podium: Action News presentator Brian Taff (?) van 6abc Philadelphia (?). Begint onwennig en blijft een festijn van ongemak, omdat ze nog altijd geen beleidsantwoorden kan geven op elementaire vragen als: wat ga je doen om leefkosten te verlagen en koopkracht te vergroten? Ze blijft bij anekdotes over hoe ze opgegroeid is en blijft vaagjes zinspelen op 'investeren in de gemeenschap'.

Trumps campagneteam uploadt het hele interview doodleuk met bijschrift: "Our newest ad just dropped". Nog 53 dagen.