Wat echt lollig was: na het debat dat het einde van zijn carrière inluidde, was Biden er als de kippen bij om op sociale media de overwinning te claimen, de Democratische partij in zijn kielzog. Lulkoek natuurlijk, maar een prachtvoorbeeld van hoe politici en hun umfeld met de werkelijkheid omspringen (en, illustratief voor de historische pandoering die Biden kreeg: zelfs onder Democraten geloofde vrijwel niemand hem).

Dat Trump nu claimt het debat van deze week te hebben gewonnen, ligt daar enigszins van in het verlengde. De werkelijkheid was weerbarstiger: meerdere gezaghebbende Republikeinen en Trumpisten erkenden met frisse tegenzin dat dit niet 's mans beste performance was, en dat Kamala Harris er in ieder geval in slaagde de voortgang en het tempo van het gesprek te dicteren. Met behulp van een ouderwets potje trollen slaagde ze er zelfs in het gedeelte van het debat dat over immigratie ging te saboteren. Harris kaapte het onderwerp waarop Trump de verkiezingen kan winnen door te beginnen over rallies en crowd sizes, Trump ging er met boter en suiker in.

Niet gek dus dat Harris na afloop meteen een nieuwe uitdaging eruit gooide, maar ook niet gek dat kamp Trump voor de eer bedankt. Voor zijn belangrijkste onderwerp (migratie) en zijn belangrijkste kritiekpunt (je hebt 3,5 jaar gehad om van alles en nog wat te doen, waarom heb je het niet gedaan?) is een debat niet het ideale vehikel gebleken.

Nog 53 dagen tot de verkiezingen. Peilingen nog steeds: nek aan nek. Een moordaanslag, een kandidaatwisseling; wat een race.