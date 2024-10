Nou dat we dit nog mee mogen maken Kamala Harris bij FOX News, hol van de leeuw en zo. Interviewer Bret Baier journalistiekt en Kockelmanniseert vrolijk, die arme Kamala komt er hier en daar amper tussen. Nou gelukkig maar dat ze volgens linksdragende media de SHOW STAL en volgens rechtsdragende media er EEN POTJE VAN MAAKTE. Orange man bad. Orange man good! Harris stom. Harris verlosser! Like. Share! (graag doorhalen wat niet van toepassing is). Wij moesten vooral erg lachen om de verwijzing naar wee wee wee punt kamala herris punt kom op het einde. Dat is nog eens modern campagnevoeren! Charles Groenhuijsen is nog niet wakker en zonder 's mans expertoordeel zijn wij niet in staat er iets zinnigs over te zeggen, dus u zult toch echt zelf onderzoek moeten doen. Integrale interview hierboven; nog twintig dagen tot election day.