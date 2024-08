Eerste indruk: vrij onwennig allemaal, omdat ze weet dat iedereen weet dat ze dit veel te lang ontliep. Politico.com schrijft: "Harris didn’t create new problems for herself with a gaffe but she largely resisted offering much in the way of policy specifics, seeking instead to contrast her “new way forward” with attacks on GOP nominee Donald Trump." Enerzijds is dat erg mager, anderzijds is ze pas 1 maand en 9 dagen kandidaat en was maximale PR-waarde uit haar 'progressive patriottism' DNC-bijeenkomst halen duidelijk haar prioriteit.

De overwegend centrumlinkse lijn die werd gepresenteerd op de DNC verbaasde het land, omdat Kamala zich in het verleden juist progressiever dan dat uitgelaten heeft. Axios vat deze draai ook in dit interview samen als: "Vice President Kamala Harris sounded like the Democrat she is trying to succeed as president in Thursday night's CNN interview: open to fracking_, ready to_ crack down on the southern border and dismissive of Medicare for All."

Na de breek dan nog meer gebaarde opzien, ditmaal door Trump. Want waar hij zich als Florida Man voorheen afzijdig hield over Florida's abortus-referendum waarmee het wettelijke termijn van zes weken naar 24 weken bijgesteld zou worden, zei hij gisteren tegen NBC News: "I think the six week is too short, there has to be more time. I want more weeks. I am going to be voting that we need more than six weeks."

En daar is een hoorbaar deel van z'n achterban absoluut niet over te spreken. Onder Trump werd Roe vs Wade natuurlijk beëindigd, waarna Staten afzonderlijk hun abortuswetgeving mochten bepalen, en dat gold voor die specifieke achterban als kroon op Trumps termijn.

Trumps campagneteam probeerde de kwestie recht te zetten en zei dat Trump "has not yet said how he will vote on the ballot initiative in Florida. He simply reiterated that he believes six weeks is too short."

Ook zei Trump tijdens een toespraak dat hij wil dat de Staat IVF-behandelingen gaat vergoeden, of dat verzekeringspolissen aangepast worden zodat deze het vergoeden. Dat zag Kamala's team mogelijk niet aankomen, en reageert als door een MAGA-wesp gestoken.