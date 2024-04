Enfin, heel verhaal, gratis te lezen bij het FD. Toen Sywert van Lienden onredelijk veel positieve aandacht kreeg, was het allemaal normaal, en nu Sywert van Lienden ondedelijk veel negatieve aandacht krijgt, is dat heel erg zielig. Wij hebben nog geprobeerd zijn eigen nieuwe website te lezen, maar toen we bij punt 28 aan waren gekomen en nog steeds geen weerlegging van de stelling 'Sywert van Lienden verdiende 9 miljoen aan mondkapjesdeal terwijl hij deed alsof hij vrijwilliger was' lazen, zijn we er maar mee opgehouden. Maar hee. "Door corona hadden mensen dierbaren verloren en stonden bedrijven onder druk. Het is klassiek dat in dat soort situaties een heksenjacht kan ontstaan om de emoties te kanaliseren."