Dan nu weer over naar de zaak die van meet af aan enorm stuitend was en toch met ieder nieuwtje weer iets stuitender wordt. De strafzaak rond de MONDKAPJESDEAL van Sywert van Lienden en companen Bernd Damme en Camille van Gestel. Gisteren lazen we al dat de ambtenaren op het ministerie van Volksgezondheid de winst die de heren zouden maken totaal niet boeiend vonden, maar vandaag maakt de staat het nog JUICIER. "In de rechtszaak over de mondkapjesdeal heeft de advocaat van de staat geciteerd uit niet eerder gepubliceerde chats van Sywert van Lienden."

FOUTE APPJES, daar kun je hele voetbalclubs mee ten gronde richten en boy oh boy wat zijn ze fout. Overigens wel merkwaardig dat deze berichten in een civiele procedure door de landsadvocaat op tafel worden gegooid, maar blijkbaar stelt daar dan weer niemand vragen over. De conclusie van de berichten: Sywert is een lul. Waar de staat nog dacht dat het voor de nacht van 12 op 13 april 2020 NOOIT de bedoeling was geweest van Sywert & vrienden om winst te maken, blijkt dat uit het onderlinge berichtenverkeer aan de zijde van de sTiChTiNg HuLpTrOePeN aLLiAnTiE al daarvóór werd gesproken over de heleboel "for money" doen. Een ander ZEER JUICY Signal-bericht van Sywert van eind mei 2020: "Even serieus: wat we nu af en toe bespreken is echt grenzend aan vooropgezette fraude". Toen de deal beklonken was stuurde hij tenslotte vrouwlief het bericht "Nu echt rond!! Nooit meer geldzorgen". Famous last words.