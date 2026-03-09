Mocht u iets horen ritselen in uw tuin, dan kan dat zomaar HET LEGER zijn. Deze week zijn de militairen van kazerne 't Harde (of moeten we zeggen: 't Keiharde?) namelijk bezig met een oefening waarbij ze ONGEZIEN van Noord- naar Zuid-Nederland trekken, dwars door de vaderlandsche bushbush. Hebben wij laatst ook gedaan met de GS-redactie. Mosterd maakte er een sport van om in alle achtertuinen van reaguurders die we onderweg doorkruisten een hoopje te doen. Gelukkig waren we heel goed gecamoufleerd. Maar de militairen dus, die hebben alleen iets aan zo'n oefening als we het ze een beetje moeilijk maken. Als we onze ogen een beetje TRAINEN. Daarom: ZOEKZOEK de militair in de plaatjes na de breek.