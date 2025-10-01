achtergrond

Brute Busbloedhond in Bodywarmer die vrouw wilde verkrachten in Amsterdam

WEER. EEN. MAN.

Iedereen die weleens met de bus gaat weet dat je daar zomaar de liefde van je leven tegen het lijf kan lopen. Dan ga je niet te ver weg zitten, blijf je een beetje heimelijk staren en als je het echt heel zeker weet stap je zelfs bij dezelfde bushalte uit in de hoop op contact. Is er echter geen wederzijds contact of moet ze er zelfs niks van hebben, dan keer je op je schreden terug in de hoop een nieuwe liefde van je leven in de bus te treffen. Dat laatste deed de hierboven afgebeelde busganger niet. Die bleef de vrouw die hij in de bus zag namelijk achtervolgen, randde haar aan en poogde haar zelfs te verkrachten: "Bij de Burgemeester van Tienhovengracht wordt de vrouw in een zijstraat bij de Marsmanstraat door de man aangerand en bij haar keel gegrepen. Daarna probeert hij seksuele handelingen bij haar te verrichten. Zodra de vrouw de kans krijgt schreeuwt ze om hulp, waarna de verdachte wegvlucht." Weer een vrouw in doodsangst. Weer alle mannen een slechte naam. Daarom een oproep van groot belang: VIND. DIE. MAN.

@Dorbeck | 01-10-25 | 15:10

