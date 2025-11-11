ZoekZoek - Nieuwe beelden zware mishandeling Bijlmer Arena
Kopschopper en flesmepper helder in beeld
We zijn ruim een week verder en de schoften die op 31 oktober op station Amsterdam Bijlmer Arena iemand knock-out sloegen, kopschopten en tenslotte een fles op het hoofd kapotsloegen zijn NOG NIET GEPAKT. De politie deelt nu nieuwe beelden van de zware mishandeling waarop zowel hufter 1 als hufter 2 duidelijker te zien zijn dan het eerdere filmpje. Screenshots na de breek. ZOEK ZOEK en meld!
Hufter 1
Hufter 2
Reaguursels
