Kopschopper en flesmepper helder in beeld

We zijn ruim een week verder en de schoften die op 31 oktober op station Amsterdam Bijlmer Arena iemand knock-out sloegen, kopschopten en tenslotte een fles op het hoofd kapotsloegen zijn NOG NIET GEPAKT. De politie deelt nu nieuwe beelden van de zware mishandeling waarop zowel hufter 1 als hufter 2 duidelijker te zien zijn dan het eerdere filmpje. Screenshots na de breek. ZOEK ZOEK en meld!

Hufter 1

Hufter 2

@Zorro | 11-11-25 | 20:00 | 75 reacties

