Deze had u nog tegoed! Een gruwelijke mishandeling op station Bijlmer Arena te Amsterdam en dan niet met allemaal bliepjes omdat de NOS denkt dat u te kinderachtig bent om te kijken, maar gewoon de keiharde realiteit in de stad van de liefde, de stad van de hoop, de stad van lief doen voor elkaar, of van al die andere bijsluiters die op de pot Halsemazalf staan. Mannetje 1 kopschopt het slachtoffer nog effe de tyfus in en dan ramt mannetje 2 als bonus een fles kapot op het hoofd van iemand die dan al nokkie op de grond ligt. Wat staat er ook alweer maximaal voor poging doodslag? Zestien jaar en een beetje?