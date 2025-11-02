VIDEO! Gruwelijke mishandeling Bijlmer Arena
Stad van de hoop
Deze had u nog tegoed! Een gruwelijke mishandeling op station Bijlmer Arena te Amsterdam en dan niet met allemaal bliepjes omdat de NOS denkt dat u te kinderachtig bent om te kijken, maar gewoon de keiharde realiteit in de stad van de liefde, de stad van de hoop, de stad van lief doen voor elkaar, of van al die andere bijsluiters die op de pot Halsemazalf staan. Mannetje 1 kopschopt het slachtoffer nog effe de tyfus in en dan ramt mannetje 2 als bonus een fles kapot op het hoofd van iemand die dan al nokkie op de grond ligt. Wat staat er ook alweer maximaal voor poging doodslag? Zestien jaar en een beetje?
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
ZoekZoek - De Pettendief van Amsterdam
niets is meer veilig
Carmiggelt in het StamCafé
Kronkelend het weekend in
Halsema's Vrijpaleis lijkt luchtkasteel
We krijgen er een dikke lul van, dat dan weer wel
Drama. 11.000 daklozen in Amsterdam
Jamaar de jaren 80 dan
Hamas-poster op Rode Lijn: "Honour the martyrs, long live the resistance"
Virulente Jodenhaat, gewoon in Amsterdam, tijdens Rode Lijn Demo Oxfam Novib