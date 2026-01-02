NOU MOE. Politieke opvatting beïnvloedt migratie-onderzoek wetenschappers
En dit onderzoek dan???
Ga er even voor zitten: politieke opvattingen van wetenschappers spelen een rol in hun onderzoeken, zo blijkt uit DIT onderzoek. Neem bijvoorbeeld iconisch migratiehistoricus Leo Lucassen. Die doet zoals hij dat doet een onderzoek naar migratiehistorie. Maar dan kan het dus zomaar eens zo zijn, stelt de wetenschap immers, dat zijn eigen politieke mening over migratie de uitkomst van zijn onderzoek beïnvloedt. WEL. HEB. JE. OOIT. Kun je zeggen: het kan de beste overkomen, maar Leo Lucassen is wel wat je noemt de ALLERBESTE hè. Een autoriteit zogezegd. NRC dacht natuurlijk ook meteen aan Leo en vroeg hem wat hij nou van dit oog openend onderzoek vindt. Dat noemt hij, gereserveerd als hij altijd is, "erg interessant". Net zo interessant als racisme. Toch mist hij: aandacht voor de 'framing van het debat over migratie'. Want dat maakt de onderzoeken van bepaalde wetenschappers volgens Leo juist 'BREDER'. Nouja, misschien valt Leo ook gewoon buiten de reguliere migratiewetenschap en moeten we vooringenomenheid rondom migratie al die andere wetenschappers kwalijk nemen. Sommigen staan simpelweg boven de mainstream, zijn boven elke twijfel verheven en torenen in dit kleine kikkerlandje Nederland hoog uit boven elk heilig huisje. Zo'n onberispelijke wetenschapper, die zich niet moet laten kennen door dit onderzoek, is: Leo Lucassen.
