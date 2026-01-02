achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

NOU MOE. Politieke opvatting beïnvloedt migratie-onderzoek wetenschappers

En dit onderzoek dan???

Ga er even voor zitten: politieke opvattingen van wetenschappers spelen een rol in hun onderzoeken, zo blijkt uit DIT onderzoek. Neem bijvoorbeeld iconisch migratiehistoricus Leo Lucassen. Die doet zoals hij dat doet een onderzoek naar migratiehistorie. Maar dan kan het dus zomaar eens zo zijn, stelt de wetenschap immers, dat zijn eigen politieke mening over migratie de uitkomst van zijn onderzoek beïnvloedt. WEL. HEB. JE. OOIT. Kun je zeggen: het kan de beste overkomen, maar Leo Lucassen is wel wat je noemt de ALLERBESTE hè. Een autoriteit zogezegd. NRC dacht natuurlijk ook meteen aan Leo en vroeg hem wat hij nou van dit oog openend onderzoek vindt. Dat noemt hij, gereserveerd als hij altijd is, "erg interessant". Net zo interessant als racisme. Toch mist hij: aandacht voor de 'framing van het debat over migratie'. Want dat maakt de onderzoeken van bepaalde wetenschappers volgens Leo juist 'BREDER'. Nouja, misschien valt Leo ook gewoon buiten de reguliere migratiewetenschap en moeten we vooringenomenheid rondom migratie al die andere wetenschappers kwalijk nemen. Sommigen staan simpelweg boven de mainstream, zijn boven elke twijfel verheven en torenen in dit kleine kikkerlandje Nederland hoog uit boven elk heilig huisje. Zo'n onberispelijke wetenschapper, die zich niet moet laten kennen door dit onderzoek, is: Leo Lucassen.

Tags: leo lucassen, migratie, wetenschappers
@Dorbeck | 02-01-26 | 16:00 | 153 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Feynman en/of Feiten – Uw stem is hun missie

Democratie begint met luisteren naar de stem van de kiezer

@Feynman | 25-10-25 | 19:33 | 336 reacties

De GeenStijl Podcast: Jan van de Beek over migratie, de verzorgingsstaat en censuur

Een podcast over het persoonlijke, het politieke, het professionele, het pietluttige en het potsierlijke

@Schots, scheef | 20-07-25 | 09:00 | 163 reacties

Feynman en/of Feiten – De nachten van asiel

Een ezel stoot zich niet 2 x aan dezelfde steen, onze politiek gaat voor 3 x

@Feynman | 07-06-25 | 19:33 | 247 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.