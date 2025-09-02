achtergrond

Keulen: Alle (!) partijen behalve AfD spreken af niet negatief over immigratie te berichten tijdens campagnes

Ja zo kun je een probleem ook oplossen natuurlijk

De overeenkomst vertaald met Google image translator

Keulen hè, waar het Duitse immigratiedebat eind 2015 voor het eerst 'op gang' kwam door massale aanrandingen door massa's immigranten. Nou, 10 jaar later mooi niet, want minus het AfD zijn alle (!) partijen van Die Linke tot aan de christendemocraten van het CDU overeen gekomen het er gewoon lekker niet meer over te hebben. Ze zeggen namelijk plechtig toe:

  • "Geen campagne te voeren ten koste van mensen met een migratieachtergrond.
  • Geen vooroordelen tegen migranten en vluchtelingen op te wekken.
  • Migranten en vluchtelingen niet verantwoordelijk te houden voor negatieve sociale ontwikkelingen zoals werkloosheid en bedreigingen voor nationale veiligheid."

Nou, gelukkig is het Keulen en niet Friedland. Want dan had er een hele campagne niet genoemd mogen worden dat een 16-jarig meisje op 11 augustus niet op het spoor 'verongelukte', maar actief voor de trein was gegooid door een Iraakse migrant wiens asielaanvraag in 2022 al afgewezen was, maar pas vanaf maart 2025 'uitgezet' kon worden naar Litouwen (?). En dan was zijn slachtoffer ook nog eens een Oekraïense vluchtelinge die hier in 2022 met haar twee broers en ouders asiel kreeg - ze studeerde om tandartsassistente te worden. En zo komt het Europese verhaal weer jammerlijk samen.

Bedankt uit Irak!

Tags: Duitsland, Keulen, migratie
@Spartacus | 02-09-25 | 12:00

