Alsof Osama bin Laden zegt dat je talent hebt voor verstoppertje. Alsof Marc Dutroux zegt dat je zo goed bent met kinderen. Alsof Johnny Heitinga je tactisch inzicht prijst. Alsof Kor Hoebe om je moet lachen. Alsof Frans Timmermans uitlegt dat je ondanks alles zo bescheiden bent gebleven. Alsof Marjolein Faber op LinkedIn je 'intermenselijke vaardigheden' endorset. Alsof de kerel die de NL-Alerts regelt, zegt dat je iedereen zo goed met rust kunt laten. Alsof Adolf Hitler je een ambassadeur voor de vrede noemt. Alsof Tim Hofman beweert dat je zelfdestructieve en psychopathische activisme de wereld een beetje beter maakt. Alsof Hennie Huisman je een complimentje geeft. Alsof Arno Vermeulen in de NOS Voetbalpodcast zegt dat je zorgt voor een gezellige sfeer. Alsof Arnold Karskens uitlegt dat je zo goed een publieke omroep op kunt zetten. Alsof Bas Smit in een zeventien seconde durende reel op Instagram je boek omhoog houdt en het insmeert met poep. Alsof Matthijs van Nieuwkerk een ode aan je zelfbeheersing brengt. Alsof Kanye West zegt dat je zo lekker normaal doet. Alsof Viola Holt zegt dat je veel verstand hebt van vaccins. Alsof Billie Turf zegt dat je zeker wat pondjes bent kwijtgeraakt de laatste tijd. Alsof Buurman van Buurman zegt dat je de planning voor je doe-het-zelf-klus goed hebt aangepakt. Alsof Marcia Luyten van de Volkskrant zegt dat je goed onderbouwde columns schrijft die niet op een toevallig net in de mode zijnde mening zijn gebaseerd, maar voortkomen uit een oorspronkelijke en tegendraadse geest. Alsof Sophie Hilbrand je een glanzende toekomst als talkshowhost voorspiegelt. Alsof Paul Römer zegt dat je juist geen glibberig mannetje met de integriteit van een kampbewaarder bent. Alsof Henk Krol je feliciteert met je verjaardag. Alsof Pieter van Vollenhoven denkt dat je geen AI bent. Alsof Gordon je prettig in de omgang noemt. Alsof Wierd Duk je wegjaagt van een talkshowtafel. Alsof Khalid Kasem zegt dat je dat weer handig voor elkaar hebt. Alsof Hugo Logtenberg zegt dat hij maar liefst veertien bronnen heeft die verklaren dat je geen leugenaar bent. Alsof Ridouan Taghi zegt dat je zijn nieuwe advocaat mag worden. Alsof Najib Amhali zegt dat je zo lekker nuchter bent gebleven. Alsof Joran van der Sloot je een mooi mens van binnen noemt. Alsof Raymond van Barneveld zegt dat je goed tegen je verlies kunt. Alsof Karel van het Reve zegt dat je hem veel hebt geleerd over de evolutietheorie. Alsof Harrie Snijders zegt dat je zulke goede crypto-adviezen geeft. Alsof Assurancetourix zegt dat je zo mooi kunt zingen. Alsof Monique Hansler zegt dat je zo vriendelijk doet tegen je schoondochter. Zoiets moet het zijn als Özcan Akyol in het AD schrijft de combinatie van literatuur en humor vaak een lastige is en dat hij daarom uitkijkt naar je nieuwe roman.

Wij wensen Simoon Hermus veel sterkte. Een boek over een jonge vrouw die vanuit Brabant naar Amsterdam verhuist, tussen compleet andere mensen terechtkomt in een cultuur waartoe ze zich niet goed weet te verhouden, eindelijk, dit hoor je nooit, echt een verhaal dat verteld moet worden, daar zitten we op te wachten. Maak er wat van meid.