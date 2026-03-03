De complete Amsterdamse lokale politieke puinzooi verklaard in één simpele AT5-kop
Femkes fans
Voor linkse IJburgers tellen idealen zwaarder dan praktische problemen https://t.co/KEULxskrDw— AT5 (@AT5) March 3, 2026
Tags: amsterdam , links, idealen, waldy winnaar
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
@Schots, scheef | 26-02-26 | 21:00 | 140 reacties
Amsterdam vindt sociale huurders met koophuis aanpakken 'ingewikkeld', richt zich vooral op sociale huurders met twee koophuizen
Nee serieus, sociale huurders met TWEE KOOPHUIZEN
@Dorbeck | 19-02-26 | 18:31 | 179 reacties
Komt een Amsterdammer bij de viskraam: "Doet u mij een broodje RAT met ui en zuur"
ETENSTIJD - Geen broodjeaapverhaal
@Dorbeck | 28-08-25 | 16:00 | 402 reacties
Geen Grap: Amsterdamse politie gaat u PALEN
Schuld van politiechef Peter Holladiee broekje naar benee
@Dorbeck | 02-08-25 | 10:15 | 478 reacties
We gaan: op zoek naar positief Pride nieuws
Het feest moet nog beginnen maar hier zijn de voorbeschouwingen