De complete Amsterdamse lokale politieke puinzooi verklaard in één simpele AT5-kop

Femkes fans

Enfin. Iemand nog vragen?









[LIVEBLOG IRAN HIER]

Tags: amsterdam , links, idealen, waldy winnaar
@Ronaldo | 03-03-26 | 19:44 | 55 reacties

Reaguursels

