Dat Amsterdam ondernemers liever ziet gaan dan komen wisten we al. Dat daar nu zelfs kostbaar voedsel, traditionele Hollandse gerechten als het broodje haring bijvoorbeeld, onder moet lijden is NIEUW. Dát is hoe het ervoor staat in de hoofdstad. Visboer Renger Debens is ten einde raad ('t is zíj́n brood) nu zijn viskraam bijkans wordt gerund door ratten en zijn vrouw niet eens meer alleen de schuifdeur open weet te krijgen, zo toont AT5 in een schrijnende reportage. En niets helpt tegen die krengen. Volgens de gemeente, sowieso liever bezig met lachen om piemels en verkrachtingen, maken die ratten Amsterdam nou juist Amsterdam, het ratrijke Mokum. En de GGD dan? Doet ook niks want 'weinig tegen te doen'. Nou dan vreten ze in Amsterdam binnenkort toch gewoon boerenkool met rat, rattenkoeken met stroop, andijvie met een balletje rat, pizza ratatouille, een cupratje bij de koffie, Chinese bami, rattioli en rattatje mét of gewoon rat met jus op een doorweekte lap brood? Poep op de stoep oké, maar rat in de straat? Wij zijn in ieder geval op onze hoede. Wel zin in een broodje haring nu.