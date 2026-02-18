Het dreigt weer helemaal mis te gaan in de Amsterdamse gemeenteraad. Terwijl iedereen weet dat het échte probleem in dit land de voortdurende stigmatisering van statushouders is, gaat de Amsterdamse gemeenteraad opnieuw (ja opnieuw!) debatteren over zoiets onbenulligs als de situatie bij Stek Oost. Alsof een gemeenteraad bestaat om daadwerkelijk bestaande problemen van burgers op te lossen, en niet om richting te geven aan een debat waarin ieder mens hetzelfde wordt behandeld, of je nou een getraumatiseerde verkrachter bent of een jonge studente zonder rijke ouders die zo wanhopig is dat ze een kamer accepteert in een sociaal experiment uit de hel. Bovendien komen incidenten overal in Amsterdam voor, dus als we opeens een probleem gaan maken van groepsverkrachtingen, dan kom je helemaal niet meer aan belangrijke zaken zoals het verbieden van fossiele reclame, een standpunt over Gaza en/of het dekoloniseren van bingo-avonden toe. Ga dus vooral NIET kijken naar deze verschrikkelijke livestream van het debat in de Amsterdamse gemeenteraad.

UPDATE: De VVD (ja de VVD) begint met het benadrukken dat het niet gaat om 'statushouders versus studenten', omdat allebei een veilige woonomgeving verdienen. Dat de VVD dat op dit moment zegt, dat is een beetje het probleem in Amsterdam hè.

UPDATE: Nu wel gewoon scherpe en heldere vragen van VVD-raadslid Myron von Gerhardt

UPDATE: Nu Cas van Berkel van JA21 aan het woord. Benieuwd of hij afgekapt gaat worden (waarschijnlijk niet, voorzitter nu is Femke Halsema en daar kun je veel van zeggen maar die is niet zo volkomen geschift als mevrouw Kabamba)

UPDATE: Van Berkel gebruikt de term "kwaadaardig project", en noemt het een "diepe schande". Is. Wel. Zo.

UPDATE: JA21 wil het experiment per direct beëindigen

UPDATE: CDA ook kritisch op college, zo nog Volt en De Vonk, wij zijn wel benieuwd van de take van die laatste partij

UPDATE: Ah, VOLT is eigenlijk wel voor gemengd wonen, maar alleen beetje teleurgesteld in de informatievoorziening

UPDATE: JAAAA Nilab Amhali van De Vonk begint te klagen over polarisatie, leeft mee met de slachtoffers, maar wil juist dit soort projecten in de toekomst in stand houden en het beeld bestrijden dat dit soort initiatieven altijd misgaan. Joe

UPDATE: Vergadering tien minuten geschorst.

UPDATE: Pauze voorbij, Rutger Groot Wassink begint, zegt meteen dat er een verschil is tussen objectieve en subjectieve veiligheid, alsof de onveiligheid in Stek Oost subjectief is

UPDATE: Ah. Kennelijk heeft de gemeente steeds ingegrepen volgens Groot Wassink, en neemt het nu JA21 kwalijk dat die partij niet eerder heeft opgeroepen Stek Oost te sluiten. Fijne omdraaiing van de verantwoordelijkheid

UDPATE: Groot Wassink zegt nu dat hij eerder zei dat de taakstelling (van het Rijk over het aantal statushouders) niet meewoog, moet nu toegeven dat die taakstelling wel een rol speelde

UPDATE: Groot Wassink zegt nu dat er geen melding is gemaakt van de mogelijke groepsverkrachting, alsof hij daarmee zeker weet dat die niet heeft plaatsgevonden

UPDATE: Groot Wassink noemt "verward gedrag" dat nu plaatsvindt "buitengewoon vervelend", poeh poeh nou nou

UPDATE: Zita Pels (wethouder maar ook lijsttrekker GroenLinks) neemt het nu over, Pels komt nu met een soort onbegrijpelijk verhaal over waarom de gemeenteraad niet goed is geïnformeerd, herkent zich niet in het eerder geschetste beeld, maar snapt nu "heel goed" dat de gemeenteraad bezorgd is en had inderdaad liever de raad eerder geïnformeerd

UPDATE: Zita Pels zegt nu dat zij en Groot Wassink er "altijd bovenop zaten" bij Stek Oost. Dat het desondanks gruwelijk uit de klauwen is gelopen lijkt een soort ruis die zo ver mogelijk uit dit debat gehouden moet worden, maar neuh, "niks is onbespreekbaar" volgens de wethouder, alsof alles hier eigenlijk pico bello is gegaan

UPDATE: Welja. Zita Pels zegt nu dat er ook weleens studenten met verward gedrag zijn, dus dat daarvoor het verlagen van het percentage statushouders geen oplossing is, alsof dit een soort 'gotcha' is. Nu weer even schorsing, dan tweede termijn

UPDATE: Von Gerhardt (VVD) stelt de logische vraag waarom er nou niks is gebeurd als de gemeente de veiligheid zo belangrijk vond

UPDATE: Lian Heinhuis (PvdA) wordt nu boos op JA21 omdat het op alle andere gemengd wonen locaties volgens haar juist wel goed gaat, en JA21 statushouders 'demoniseert'

UPDATE: Ja en nu gaat Ahmadi van De Vonk er nog een keer overheen, alsof het allemaal de schuld van JA21 is, suggereert dat JA21 in 'een andere realiteit' leeft

UPDATE: Ook VOLT klaagt nu over demoniseren door JA21, wat zijn dit toch voor een politieke lichten allemaal hee

UPDATE: VOLT wijst er nu op dat de daders altijd een piemel hebben, erg stigmatiserend voor mannen weer

UPDATE: Ook Carla Kabamba herhaalt dat daders van geweld tegen vrouwen een piemel hebben, begint nu over een patriarchaat, wat begon als een vrij normaal debat over een ernstige misstand verwordt nu langzaam tot een traditioneel Amsterdamse clownsshow

UPDATE: Nieuwe term: "mensen van piemel"

UPDATE: Iemand zijn telefoon gaat de hele tijd af. Zo kan de Amsterdamse gemeenteraad zich niet van zijn hoofdtaak kwijten, het afzeiken van JA21, De Vonk beticht Van Berkel nu van een racistische ondertoon

UPDATE: Gelukkig, nu VOLT gewoon weer aan het woord over het falen van de wethouders en het slecht informeren van de raad

UPDATE: Ook Havelaar van het CDA vraagt zich af waarom de GroenLinks-wethouders niks hebben gedaan terwijl er grote problemen bij Stek Oost waren

UPDATE: GroenLinks-raadslid Ayoub Taj prijst nu het handelen van het college, ja maat is echt top gegaan daar

UPDATE: Nu Aslami (D66) met duidelijke kritiek op het niet informeren van de raad over de problemen bij Stek Oost, het begint bijna weer op een normaal debat te lijken

UPDATE: Anton van Schijndel (FvD) nu met een raar betoog, maar om eerlijk te zijn niet eens het raarste betoog van de dag

UPDATE: Lian Heinhuis van de PvdA gaat nu ook weer het bestuurlijk handelen prijzen

UPDATE: Nu weer even schorsing, zo antwoorden van het college op de nieuwe vragen

UPDATE: Toch raar. Terwijl zojuist erkend is dat de raad niet goed is geïnformeerd, wordt Groot Wassink nu boos dat oppositiepartijen niet eerder hebben gepleit voor het stoppen van Stek Oost JA DAT WAS OMDAT ZE NIET GOED GEÏNFORMEERD WAREN

UPDATE: Welja, Von Gerhardt wijst er nu op dat hij wel degelijk heeft opgeroepen te stoppen

UPDATE: Er is volgens Groot Wassink de hele tijd gehandeld, nou gelukkig dan maar

UPDATE: Groot Wasssink legt nu uit hoe lastig het is om huurders uit te zetten, mensen op te laten nemen, en mensen te vervolgen. Ja misschien dat het daarom niet zo'n goed idee is om statushouders en studenten in één complex te zetten?

UPDATE: Zita Pels spreekt nu haar waardering uit voor Stadgenoot. Je krijgt nog steeds de indruk dat het college het project Stek Oost als een unaniem belachelijk groot succes beschouwt.

UPDATE: Pels wijst er weer op dat het verlagen van het percentage statushouders geen oplossing is (desalniettemin is het verlagen van het percentage statushouders wel verlaagd)

UPDATE: Het college blijft achter gemengd wonen staan, "soms gaat er iets mis", en dan handelt het bestuur "meteen", hoe dit te rijmen valt met al die juridische problemen waar Groot Wassink eerder over sprak snappen wij niet helemaal

UPDATE: Het besluit om Stek Oost niet te sluiten is volgens wethouder Pels gebaseerd op "allerlei informatie", het blijft onduidelijk welke informatie

UPDATE: Nou, dat was het. Er komt na de avondpauze nog een derde termijn op verzoek van de VVD over deze mails. Het college doet overigens alsof die 4 scenario's iets totaal anders zijn dat stoppen met Stek Oost, terwijl scenario's 1, 2 en 3 in feite het stoppen met Stek Oost inhouden. Er is uiteindelijk gekozen voor het minst ingrijpende scenario 4, het aanpassen van het percentage statushouders.