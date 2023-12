Het ligt niet aan de werkdruk in het onderwijs. Het ligt niet aan de lesstof. Het ligt niet aan al die onderwijsadviseurs. Het ligt niet aan de leraren. Het ligt niet aan de Partij van de Arbeid (nou ja, altijd wel een beetje). Het ligt niet aan het algehele verval der zeden. Het ligt niet aan die schermpjes waar ze de hele dag naar zitten te staren (hou daar eens mee op) . Het ligt niet aan de commercie. Het ligt niet aan de instituties. Het ligt niet aan de conglomeraties. Maar dat kinderen niet meer kunnen lezen, ligt gewoon aan al die witte heteromannen in al die boeken. Vroeger had je helemaal geen witte heteromannen (Wipneus en Pim lagen de helft van de tijd met elkaar te wipneuzen, red.) en toen las iedereen gewoon. Nou dan!