Een opvallende straatnaam die naar hedendaagse opvattingen mogelijk niet meer door de beugel kan, is de Stoofsteeg. Die steeg is vernoemd naar de aanwezigheid van zogenaamde stoven of badstoven, openbare badhuizen die in de middeleeuwen ‘gelegenheid tot prostitutie boden’. ,,Wie wil een straat vernoemen naar vrouwonvriendelijke prostitutie?”, vraagt de straatnamencommissie zich af.

Hoe ver wil je gaan?, vraagt die zich in zijn algemeenheid af, om dat punt met een voorbeeld te illustreren. ,,Gouda kent een Koekoekplein en een Koekoekstraat maar de koekoek is een broedparasiet: het vrouwtje legt haar eieren in nesten van andere vogelsoorten en laat het broeden en grootbrengen van de jongen over aan die andere soort, want het koekoeksjong werkt alle andere eieren uit het nest. Weinig verheven allemaal.”

