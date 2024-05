We moeten het weer over Soumaya Sahla hebben. De veroordeelde terrorist die op nationale tv liet zien dat ze ze nog steeds niet alle 24 72 in het kratje heeft, heeft gisteren op Twitter Geert Wilders een brief gestuurd. Daarin valt ze Wilders aan met twee behoorlijk irrelevante details over haar veroordeling: ten eerste is ze veroordeeld in de Piranhazaak (oa tegen Samir Azzouz), en niet in de Hofstadzaak. En ten tweede is ze vrijgesproken van het beramen van een aanslag specifiek op Wilders zelf. Wat Sahla verder niet vermeldt, maar voor de lezer toch wel interessant is, is dat ze wel degelijk gestraft is voor het lidmaatschap van een terroristische organisatie die van plan was politici te vermoorden. Bovendien is haar ex-man wel veroordeelde voor lidmaatschap van de Hofstad-groep. Sterker nog, toen ze uiteindelijk in 2014 (!) haar definitieve straf kreeg, schreef het Hof van Amsterdam.

"Het hof heeft evenwel moeten constateren dat de verdachte, met name blijkens haar laatste woord, geheel en al de ogen wenst te sluiten voor de strafrechtelijke relevantie die aan haar gedragingen dient te worden toegekend. De verdachte heeft ervoor gekozen om te volharden in een ontkenning van de evidente betekenis van de inhoud van door haar gevoerde telefoongesprekken, van de onontkoombare vaststelling dat in haar omgeving, naar zij heeft geweten, vuurwapens circuleerden. In de beleving van de verdachte is zij het slachtoffer van een, de rechtstaat onwaardig, handelen van onverantwoordelijk optredende officieren van justitie die slechts door scoringsdrift bewogen werden en een showproces hebben geïnitieerd. Dat de verdachte thans een zodanige geestelijke rijpheid zou hebben verworven dat van onvolwassen, puberaal en provocerend gedrag geen sprake meer is, is dan ook geenszins gebleken. Van werkelijk afstand nemen van de door haar begane strafbare feiten is geen sprake. Het hof constateert dit met spijt. Deze constatering brengt mee dat de matigende invloed op de staftoemeting die aan voormeld tijdsverloop en de wijziging in de levenssituatie van de verdachte in beginsel toekomt, beperkt blijft."

Dan verwacht je nu een briefje:

"Mij is veel gevraagd hoe ik erop terugkijk dat ik deel heb genomen aan een terroristische organisatie die adressen van politici verzamelde en verschillende vuurwapens in bezit had. Ik hecht eraan te stellen dat ik dat niet had moeten doen; het was onnodig en misplaatst. Ik heb er nadien daarom persoonlijk mijn excuses voor gemaakt bij Geert Wilders, die al twintig jaar vanwege soortgelijke dreigingen zwaar wordt beveiligd, en herhaal die graag publiek: sorry Geert!"

Maar nee. Ik ik ik hullie hullie hullie stom stom stom huilie huilie huilie. Deze mevrouw heeft geen kopje koffie nodig, maar een gedwongen opname.