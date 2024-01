GOEOEDEMORGEN, fijn dat je luistert naar Je Verzint Het Niet Maar Het Is Toch Echt Zo! Wie heb ik aan de lijn? Astrid! Astrid, een hele hele hele heeeele goede morgen Astrid! Astrid, hoe was je weekend! Wow Astrid! Wat leuk Astrid! En Astrid, ga je nog wat leuks doen vandaag? Oh je gaat een prijs oprichten voor de beste vrouwelijke radiomaker, wat een goed idee Astrid! Maar Astrid, die prijs bestond toch al!? Tot en met 2021 werd de Gouden RadioSter toch aan een man én aan een vrouw gegeven! Ja, Astrid! En toen!? Toen werd ie genderneutraal! En toen was er in 2022 niks aan de hand! Maar nu! Nu zijn er alleen maar mannen genomineerd! Alleen maar! Mannen! Hoe was je weekend Astrid? Hee Astrid? En nu heb jij een eigen prijs opgericht! Astrid, ga je nog iets leuks doen vandaag? Zeg Astrid, ik hoor dat er nog een paar vriendinnen bij jou in de buurt zijn, mag ik die ook even spreken? Oh, die willen anoniem blijven? Okee Astrid, ook geweldig! Hoe was je weekend? Hee en nu kunnen mensen dus stemmen op de beste Radiovrouw van 2023 op www.radiovrouwen.nl? Nu maar hopen dat niet iedereen op Andrea van Pol gaat stemmen! Van Pol! Van pollfuck! Hahahaha! Toppertje die Andrea trouwens hoor! Hoe was je weekend Astrid! Succes met de prijs! Die kaartjes voor komen naar je toe! Ga je nog wat leuks doen vandaag!