Even vooraf. Wij kennen Dichter des Vaderlands Babs Gons vooral van de dankzij GeenStijl afgelaste wandeling voor Vogelaars van Kleur en deze absolute banger over de btw-verhoging, maar hadden bijvoorbeeld dit ranzige schrijfseltje over 'het hele verhaal' na 7 november in Amsterdam (klik hier voor het hele verhaal) gemist. Hoe dan ook. Je hebt dus allemaal dingen 'des Vaderlands'. De Dichter des Vaderlands (dat is iemand die niet kan dichten), de Denker des Vaderlands (dat is iemand die niet kan denken) en de Stripmaker des Vaderlands (dat is iemand uit Helmond).

U vraag zich misschien af: wat doen die Des Vaderlandsen nou de hele dag? En het antwoord is: niks. Nou ja niks. Ze hebben nu dus bedacht dat de term 'des Vaderlands' niet meer des dezes tijds is en dat ze zich daarom 'der Nederlanden' gaan noemen. Dit is echt waar. Dit is geen grap. Het is 25 februari 2025 des Vaderlands en een paar stripfiguren kondigen in NRC aan dat 'des Vaderlands' niet meer kan. "De benamingen Dichter, Denker of Fotograaf des Vaderlands gaan verdwijnen. De dragers vinden hem niet meer bij de tijd passen." In plaats daarvan wordt het nu: 'der Nederlanden'. Gooit u het maar in onze roze pet. Alles des Vaderlands is weerloos. Wordt van aanraakbaarheid gek.