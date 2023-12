Ik hoefde maar even naar de bakkes van bestuurslid Helen Mertens te kijken en toen snapte ik het meteen. Het is de kwaadaardige schickeria van Limburg ten voeten uit. Alleen in Limburg kwakken de kakmadammen hun tronie zo dramatisch dicht met plamuur, en nergens in Nederland wordt zoveel hairspray gebruikt als in Maastricht. Men vindt dat daar deftig, er bij lopen als een kommersjele sekswerkster in Caïro tijdens het bewind van koning Farouk, net zoals de mannen in Maastricht het deftig vinden om knickerbockers en Oostenrijkse jagershoedjes met veertjes te dragen ( Pieter Menten droeg ze ook graag).

Wat lees ik nou op de GeenStijl : leden van de raad van bestuur van het Academisch Ziekenhuis in Maastricht hebben in anderhalf jaar tijd tonnen gedeclareerd. 100.000 euro aan privéchauffeurs, meer dan 150.000 euro voor tripjes naar het buitenland, autoritjes voor 1.647,89 euro en lekker in San Diego een dagje naar een of ander congres en dan een paar dagen betaald op het strand hangen.

Ik ken het AZM vrij goed omdat mijn ex Tanja daar ooit chirurg was. Voor Vrij Nederland heb ik toentertijd een verhaal gemaakt over chirurgen in dat academisch ziekenhuis. Vroeger was dat echt een mannenberoep en hadden chirurgen hetzelfde imago als piloten: altijd lekker Hans van Willigenburg-gebronzeerd, gouden klokkie om en veel neuken met het ondergeschikte personeel. Inmiddels is het merendeel van de chirurgen in opleiding vrouw.

Ik heb toen een week meegelopen op chirurgie, en een paar dingen vielen me op. Zo was er een moddervette vent wiens buik open moest. Dat was nog een hele klus, met veel gezaag en veel snijwerk. De stank was precies die van een varkenslap die geroosterd wordt. Toen het enorme vetschort werd dichtgenaaid, kon ik me goed voorstellen hoe er soms een tang, scalpel of een horloge achterblijft bij een patiënt. Verder stond de radio hard aan en droegen de chirurgen hele kekke banderas en maakten ze zwartgallige grapjes.

Helemaal onderaan de pikorde stond de orthopeed. Tijdens mijn verblijf in het operating theater was dat een dikke Belg, die door de collega’s ‘de slager’ werd genoemd. Ik heb hem een keer bezig gezien tijdens een amputatie en dat was letterlijk beenhouwen: niks romantisch aan! Verder genoot de anesthesist ook niet echt veel aanzien bij de chirurgen, hoewel zo’n narcotiseur mij best belangrijk lijkt, in het hele plaatje. Al met al vond ik het een geweldige en unieke ervaring, hetgeen niet zo heel raar is omdat ik dol ben op gory slasher & splatter movies.

Ik ging elke dag met de chirurgen borrelen en in de kroeg hoorde ik natuurlijk de beste verhalen. De PR-afdeling van het AZM hield mij angstvallig in de gaten en ik moest de eerste versie van mijn reportage (vijfduizend woorden) aan een of andere koekenbakker op suède bordeelsluipers laten zien. Ik had er een prachtige anekdote in verwerkt over Co Greep, de oude teamarts van Ajax en de oprichter van het AZM. Een klassieke brallerige bullebak, met heel veel chique en grandeur. Ik vond een mooi oud verhaal in het NRC over Greep.

NRC: Hij bezocht steeds „de beste opleidingsinstituten in de wereld" ter wereld. Promoveerde in Utrecht, kreeg zijn chirurgie-opleiding in het Rotterdamse Dijkzigt-ziekenhuis, werkte in het Massachusetts General Hospital in Boston, belandde in het Sint Lucas ziekenhuis in Amsterdam en raakte als sportarts betrokken bij Ajax. Twintig jaar al beschouwt hij dat als zijn club, ofschoon hij sinds anderhalf jaar voorzitter van de raad van beheer van MVV is. Speelt Ajax, dan is Greep erbij, bij voorkeur als de televisiecamera's snorren. Op het veld, in de catacomben, Greep zorgt ervoor dat er meer dan een glimp van hem wordt opgevangen.

Sjieke medici

De ex-Ajacied en inmiddels gevierde stukjesschrijver Jan Mulder verklaart Greeps liefde voor het voetbal uit „een geringe neiging tot vulgariteit". „De mooiste ogenblikken beleeft Co als hij in gezelschap van sjieke medici op het Vrijthof Wim Suurbier tegenkomt, die dan keihard roept: hé Cootje, ouwe rukker". Deze „amusante man" roept bij Mulder eveneens minder prettige associaties op. Greep en de Amsterdamse chirurg Keeman verklaarden de Ajax-speler wegens ziekteverzuim van zestig procent voorgoed ongeschikt voor het profvoetbal en volgde daarbij een handelwijze die volgens Mulder „helemaal niet in de haak was". Rancuneus is Mulder er niet door geworden: „Het ging natuurlijk weer om geld. Co wilde het Ajax-bestuur een plezier doen door mij af te keuren, maar vergat in zijn grootmoedigheid even wat dit voor mij betekende". In wezen zijn de inzet en werkwijze van Greep altijd eender, of nu hij als student de 200 meter loopt, een conflict beslecht of een academisch ziekenhuis uit de grond stampt.

Welnu, ik hoorde van twee chirurgen dat Greep er een initiatieritueel voor kersverse chirurgen op na hield. Die werden uitgenodigd op zijn landgoed, volgens mij vlakbij de wijngaarden van de Apostelhoeve, en daar stond dan een ambulance klaar met een hoer er in en daar moest de kersverse chirurg dan mee naaien. Fluitje van een cent dunkt mij, wie wil dat niet, op kosten van de baas, en ik had het uit twee bronnen vernomen dus het moest wel waar zijn. Een andere bron vertelde mij nog dat er een kersvers snijlijk in die ziekenwagen lag, maar hoewel ik van mening ben dat je een goed verhaal nooit moet doodchecken, heb ik dat saillante detail niet meegenomen in mijn sfeerverhaal over de chirurgen in het AMC. Toen ik mijn VN-repo inleverde bij de PR van het AZM, brak de hel los. Ik ben iemand van het poldermodel en heb de tekst aangepast en de (levende hoer) uit de reportage gehaald. Zo ben ik: likken naar boven en trappen naar onderen. Uiteindelijk was het toch een prima verhaal, zeer geëmancipeerd en vrouwvriendelijk, al had het natuurlijk niks met mijn gonzo-journalistiek te maken.

De vraag die nu bij de lezer rijst is natuurlijk: wat deed Tuurtje toch in Maastricht? Welnu: in een zeldzame vlaag van altruïsme had ik destijds mijn standplaats Jeruzalem verwisseld voor Maastricht. Mijn toko in Jeruzalem liep als een tierelier en ik reisde door het hele Midden-Oosten ‘in de tijd en op kosten van de baas’, maar het waren ook bar ongezonde tropenjaren: iedere avond doorzakken en alleen maar in restaurants vreten, nooit eens een avondje gezellig thuis voor de buis. Mijn stapmaatje Conny Mus had precies hetzelfde ritme als ik en is helaas niet oud geworden.

Ik koos dus voor de liefde - mede uit lijfsbehoud - voor huisje, boompje, beestje en meisje en verkaste naar Limburg. Daar werd ik eindredacteur van de Limburger. Een carrièremove die te vergelijken is met die van Frenske die van de vleespotten van Brussel naar de quinoaburgers in de kantine van de Tweede Kamer afdaalde.

Ik werkte van ‘s avonds een uur of zeven tot de krant gezakt was, ergens rond middernacht. Vrijwel elke avond dook ik dan met een paar collega’s de kroeg in. Meestal eerst naar de legendarische In de Boonte Kooj in de Koestraat, want ‘In de Bonte Koe’ bleef open tot in de wee wee hours. Anny Costongs was een geweldige gastvrouw, die graag Beppie Kraft en Benny Neyman draaide. Tot mijn verdriet las ik net dat Anny in 2020 is overleden. D'n Dolle Dries op de markt was de enige kroeg die nog open was als In de Boonte Kooj dicht ging en daar kwamen de hoeren na hun nachtdienst, Marokkaanse cokedealers - bien étonnés de se trouver ensemble -, paradijsvogels van diverse pluimage en ander schoon volk. Maastrichtse volkszanger Fabrizio bracht deze schitterende hommage aan D’n Dolle Dries. Puur genieten!