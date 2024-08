Wellicht was er dit jaar geen sprake van een invasie van "Roemeense" jatmozen en we moeten ook niet vergeten dat de queerbrigade van de politie, feestelijk gekleed in leder of in reetveters in de kleuren van de regenboog, waarschuwende telefoonflyers had uitgedeeld bij pisbakken, in dark rooms, bij de Black Body Shop of bij de Zara. Maar het kan natuurlijk ook zijn dat kameraad Groot Wassink ongunstige statistieken over zakkenrollers tijdens de Gay Parade systematisch in de beroemde onderste la van zijn bureau propt. En wat lees ik bij AT5, de roeptoeter van burgemeester Halsema: volgens de politie heeft het te maken met capaciteitsproblemen.

Wanneer is uw zak voor het laatst professioneel leeg getrokken? De kans dat dat tijdens de laatste Gay Parade gebeurde, was aanzienlijk kleiner dan bijvoorbeeld tien jaar geleden. Dit jaar heb ik namelijk niets over arrestaties van "Roemenen" gelezen in mijn favoriete Mokumse sufferdje, dat deze gratis attractie voor huisvrouwen uit de negorij van Nederland bewierookte alsof het de verkiezingsoverwinning van Kamala Harris betrof.

Maar het zijn niet alleen maar "Roemenen" die de Gay Parade onveilig maken. In een bericht op AT5 las ik dat de politie een hele verzameling telefoons in de hotelkamer van vier verdachten uit Senegal gevonden had. Een nacht eerder werden er al vijf andere verdachten die ook uit Senegal kwamen opgepakt. Ook in hun hotelkamer lagen gestolen telefoons. Ik vraag mij dan af of de leden van deze Senegalese bende zich verkleden als valse nichten of dat ze gewoon in hun traditionele soepjurk op een of andere inclusieve Bijlmerboot gaan staan huppelen, al lijkt dat mij geen echt doelwit voor zakkenrollers. Ik denk dat er meer buit valt te halen op de Politieboot.

Dit weekeinde kunnen de gauwdieven trouwens ook toeslaan op het wel heel erg heteroseksuele Landjuweel-festival in culturele vrijhaven Ruigoord, want de organisatie waarschuwt: Hou je eigen spullen in de gaten, zakkenrollers liggen altijd op de loer en zijn helaas niet bezig met de goede muziek en het fijne gezelschap.

Staat u ineens zonder centen in het Kabouterhuys, de Natural High Tipi, Theo’s Theetuin of in de Polysson Temple… En op Lowlands bent u ook niet veilig. En wat te denken van concertzaal AFAS Live in Amsterdam? Daar werd een 34-jarige "Roemeen" aangehouden tijdens een concert van Sum 41. In de wielrenbroek die hij droeg, had hij dertig gestolen telefoons verstopt. De politie kwam de man op het spoor na een tip uit ons land dat bij het concert van dezelfde band in Antwerpen eerder deze maand vijftig telefoons waren gestolen. Ik moest meteen aan Mae West denken: "Is that your gun, officer, or are you just glad to see me?"

Even een persoonlijke noot: ik ben nog nooit gerold, terwijl ik toch op de meest gevaarlijke plekken kwam (nooit toevallig). Ik denk dat mijn junkie peanut brain altoos op tijd gevaar bespeurde (of de dealer signaleerde waar ik naarstig naar zocht).

De eerste keer dat ik zakkenrollers in actie zag, was voor het treinstation van Rome, eind jaren zeventig. Een dronken Amerikaan werd belaagd door zigeunerkinderen, die ook nog eens ketchup op zijn kleren spoten (hetgeen niet echt niet nodig was, want de beste man was starnakel). Vervolgens werd hij vakkundig leeg gestofzuigd.

Met mijn grote ex O. werd ik in de vroege jaren '80 beroofd in de notoire Barri Gòtic in Barcelona, nog steeds een gore en gevaarlijke wijk vol gitanos, personen van heel veel kleur, Marokkanen en andere kleptomane junkies. Het was een moordend hete dag en om een uur of acht 's avonds gingen we uitgeput wat drinken in een louche kroeg. Naast O. stond ineens een meneer, en naast mij een juffrouw. Een afleidingsmanoeuvre! De tas van O. (waar werkelijk alles in zat, zoals dat nu eenmaal altijd het geval is bij vrouwen, van paspoorten tot bankpasjes en camera) stond tussen ons in en was ineens foetsie. Vier uur op het bureau gezeten, kijkend naar een Bromsnor die met 1 vinger een papier voor de reisverzekering tikte.

Met een andere ex, P., ben ik op zondagmorgen beroofd in het oude centrum van mijn toenmalige woonst Rio de Janeiro. My bad, want dat is het zakendistrict en op zondag is daar niemand, behalve halfnaakte edele wilden die met een machete onnozele passanten beroven. En zo geschiedde. In Buenos Aires en andere wereldsteden in Zuid-Amerika zag ik heel veel zakkenrollers actief en die waren altijd picobello gekleed. Niet bepaald het zigeunertype, zeg maar. Ik ga zo dadelijk met de geweldige boevenspotter Jaime van Gastel bellen, want die volgt al bijna dertig jaar lang zakkenrollers en ander geteisem, maar eerst even iets over het begrip zigeuners, steevast “Roemeen” genoemd in de msm. Dat woord mag niet meer gebruikt worden en daarom heet de Zigeunersaus van Unilever-dochter Knorr nu 'Paprikasaus op Hongaarse wijze'.

Wat te denken van de rel die professor Dina Siegel, verbonden aan het Utrechtse Willem Pompe Instituut voor Strafrecht Wetenschappen, ooit veroorzaakte met haar onderzoek naar criminele zigeuners? Siegel, nog steeds hoogleraar Criminologie in Utrecht, concludeerde destijds dat er in Nederland zeer professionele bendes actief zijn, afkomstig uit Oost-Europa. Die bijvoorbeeld naar een popconcert gaan om vierhonderd telefoons te stelen. De meeste van de bendes komen uit Roemenië en de meeste Roemeense bendes bestaan uit Roma, zoals zigeuners officieel heten. Professor Siegel nam in een interview met Vrij Nederland geen blad voor de mond. "Als de politie zegt: bij de Gay Pride waren het Roemenen, ben ik ervan overtuigd dat daarvan 80 procent Roma is. Ik weet het, dat ligt gevoelig. Dat hebben we eerder al gemerkt. Toen we lieten weten onderzoek te doen naar Roma en criminaliteit, werden we verbaal aangevallen door mensenrechtenorganisaties. Er is een enorme lobby om het imago van de Roma te beschermen. Ik doorbreek het taboe. Het is niet mijn eigen mening, het is een constatering: zakkenrollers, bedelaars en winkeldieven zijn voor het grootste deel Roma. Het blijkt uit ons etnografisch onderzoek, uit de gesprekken met respondenten, uit observaties. Dus ja, het klopt. De zigeuner is terug."

Propria Cures kwam vervolgens met 5 gratis tips om te voorkomen dat je zakken worden gerold door een zigeuner. U moet zelf maar beoordelen of dit geestig is maar ik zou mij nooit verlagen tot zulke racistische agitprop.

"TIP 1: Stop altijd een handje kak in één van je broekzakken. Op die manier haalt een potentiele zakkenroller een vieze stinkende hand als hij je van je smartphone probeert te ontdoen

TIP 2: Ga niet met de metro. Pak gewoon de fiets, je kunt sowieso wel wat lichaamsbeweging gebruiken zo te zien.

TIP 3: Als zo’n Roemeens uitziend type een kaart op je terrastafel legt om zogenaamd de weg te vragen, denk dan geen twee keer na en geef hem een stomp tussen zijn ogen.

TIP 4: Als een vrouw met Roemeens uiterlijk je een ketting of ring om wil doen als bedankje voor een bewezen dienst, stomp haar dan eveneens tussen haar ogen. Bewijs Roemeens uitziende types voortaan maar helemaal geen diensten meer, ga meteen over tot het tussen de ogen stompen.

TIP 5: Als er een zigeuner op je afkomt, gooi dan een handje knikkers op straat. Zigeuners zijn bang voor knikkers."

Overigens zijn zakkenrollers een schitterend gegeven in de literatuur en in de film. Kijk maar hier.

En dan nu boevenspotter Jaime, die al dertig jaar geweldig werk verricht en te volgen is op Facebook en YouTube: