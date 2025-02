Ach, Arthur van Amerongen. Wonderlijke verschijning. Geweldig schrijver en columnist (onder andere voor dit weblog), en in die hoedanigheid soms een beetje een pestkop, maar in het echt altijd de aardigheid zelve. Innemend ventje waarmee iedereen die hem ontmoet direct de rest van de avond in de kroeg wil zitten. 65-jarig mankind die het liefst iedereen op sleeptouw neemt. Al decennia verslaafd aan alles wat los en vast zit, maar verkeert desondanks in blakende gezondheid. Tuur vertelt op onnavolgbare wijze, schiet van de ene anekdote de andere in, en strooit gretig met namen - niet om interessant te doen, maar omdat er nou eenmaal veel mensen op zijn wonderlijke pad zijn gekomen. Wanneer de geïnterviewde een naam laat vallen, hoort de interviewer eigenlijk te pauzeren om even uit te leggen of te vragen wie dat is, maar dat heeft bij Tuur geen zin; dan duurt die hele podcast zo drie uur.

Aan het eind van deze aflevering zit een heuse prijsvraag, die alleen te beantwoorden is na het luisteren van het hele gesprek. Drie gesigneerde boeken van onze gast, waaronder het eerder deze maand verschenen De Grote Straat Honden Bijbel, dat hij samen met zijn makker Rob Hoogland samenstelde.