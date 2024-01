“Ok, dat is het. De drek die hier voorbij komt was al heel lang niet meer te harden, ik kap er nu definitief mee. Een sociaal medium kan beter niet commercieel te zijn, of moet op zijn minst een maatschappelijke missie hebben. Hup Akwasi.”

Eric Smit heeft samen met Akwasi, the house person of colour van de NPO en de MSM én KRO-NCRV de oorlog verklaard aan Twitter. RTL Nederland wordt dit jaar overgenomen door DPG Media en de sokpoppen van Unilever Televisie buigen nu al als knipmessen voor de bazen in Vlaanderen. De hoge heren in België krijgen enorme subsidies van Brussel en hier geldt dus het spreekwoord: wiens brood men eet, diens woord men spreekt.

Eric Smit, de Nijmeegse Herman Brood

Eric trad op met zijn band, stevige rock in het genre van Bad Company en The Free, en ik moet zeggen dat hij een prima stem heeft. De Nijmeegse Herman Brood is een aardige, bepaald niet politiek correcte gast die net als zijn grote voorbeeld niet vies van een wijntje, een trijntje en een nakkie is en toentertijd gelijktijdig een voorbeeldig bestaan leidde als family man. Ik vroeg op het toilet of het kenmerkende litteken op zijn gezicht echt was, of dat hij die had laten zetten in het kader van zijn street credibility. De tribal bleek echt.

Jaren later belde hij mij op, met het verzoek of ik voor Follow The Money een diepgravende reportage wilde maken over cocaïnegebruik op de Amsterdamse Zuidas. Ik maakte een rekensommetje en noemde een realistisch bedrag, waarbij inbegrepen zat: een honorarium, een retourticket van Faro naar Amsterdam (business class Transavia), een hotelkamer en uitbundige bacchanalen met de snuivende klerken, om zodoende hun vertrouwen te wekken. In de séjour was ook nog een half onsje Colombiaans marcheerpoeder verwerkt. Participating journalism op zijn best.

Het bleef heel lang stil aan de andere kant van de lijn en dat ging hem dus niet worden. Toen kwam ik met een briljante oplossing, altruïstisch als ik ben: “Smitje, je moet gewoon een mannetje van de rioleringsdienst omkopen en die een paar weken lang de stront en de pis van die bengels van de Zuidas laten testen, dan heb je een prima beeld van de situatie, met exacte cijfers. Zulks doen ze al jaren in Volendam, Urk, de Tweede Kamer en het Europees Parlement.”

Nooit meer iets gehoord van Eric Smit.

Ruim een half jaar geleden maakte Smit bekend dat hij de Twitter-app van zijn telefoon had verwijderd. En afgelopen oktober kondigde hij aan dat hij X voorgoed ging verlaten.

“Who cares,” dacht ik.

De woke financiers van Eric Smit: volg het geld

En nu gaat Smitje met die andere gewezen Quote-krabbelaar, Sander Schimmelpenninck, zielig doen op Mastodon. Orkut, IRC, ICQ, Gab, Parler, Clubhouse, MSN Messenger, Napster, Myspace, Google+, Hyves, Netlog, Habbo, Helloo, CU2, Friendster en Second Life gingen Mastodon voor.

Het enige dat mij stoort aan Eric’s afscheidstwiet, is de strijdkreet “Hup Akwasi”. De reden dat de roomblanke 7 vinkjes-meneer openlijk zijn steun betuigd aan de boef Akwasi, heeft te maken met zijn woke financiers: linkse clubjes en de overheid. Kijk maar even naar dit plaatje. Smitje doet graag deugen voor zijn mecenassen!