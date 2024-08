Morgenavond gaat Joris "zeven vinkjes" Luyendijk in Zomergasten in gesprek met Sakir Khadr. Volgens de VPRO maakt "deze documentair fotograaf en filmmaker van Palestijns-Nederlandse afkomst stijlvol, cinematografisch werk en rauwe, intieme beelden van conflictgebieden". Het gezaghebbende en onverdachte blog Follow The Subsidy Money schreef recentelijk dat de beste man op een controversiële Amerikaanse terroristenlijst staat die door veel landen wordt gebruikt, en GeenStijl meldde al eerder dat Khadr bij de Volkskrant ontslagen werd door roekeloos gedrag in een oorlogsgebied, of iets in die geest. Dat wordt dus weer een zomers avondje topamusement bij de VPRO: heerlijke zwaarmoedige verhalen voor bij de centrale verwarming , want ik hoor net van Pelleboer dat Koning Herfst reeds zijn intrede heeft gedaan in het troosteloze en verloren moederland.

Ik ontplofte trouwens zowat van woede toen ik de aankondiging las in mijn Vrije Geluiden-televisiegids, met kunstlederen omslag. Waarom word ik godverdomme nooit uitgenodigd, als interviewer of als geïnterviewde? De goed geïnformeerde lezer weet natuurlijk dat ik met deze pathetische noodkreet verwijs naar een interview met Flappie Maas, die met een nummertje op zijn oren samen met Jan Paternotte mee kan doen aan wedstrijdzeilen voor dames bij de Olympische Spelen in Parijs. Ik citeer: "Cornald Maas vindt het ontzettend gek dat hij zo weinig aanvragen voor grote interviews krijgt. Dat bekent de AVRO-presentator in VARA-gids. Maas vindt zichzelf er interessant genoeg voor. “Ik presenteer nu vijf jaar met groeiend succes Opium en dat is zelden aanleiding geweest voor een portretterend interview. Ik vind het raar. Zelfs bij het uitkomen van mijn boeken over de dood en over echtscheiding vroeg niemand echt door naar mijn drijfveren en pijnpunten.’" Ach, drie dingen zijn zeker in het leven: de belastingen, de dood en het hysterische gebep en gekakel van beroepsleeghoofd Cornald 'dit jaar gaan we winnen' Maas over het Songfestival.

En wat die Badr Khadr betreft: ik ben ook rauw en intiem hoor! En ik was ook vaak in conflictgebieden, en met name op de Zeedijk toen het daar nog spannend was. Come for a ride on that Soul Train!

Kinnesinne is mijn middelste naam en ik ben dan ook stinkend jaloers op Luyendijk, die mij goed kent. Hij heeft namelijk veel met mij opgereisd door Libanon en Iran en bijna waren wij samen vanuit Amman naar Bagdad gereisd voor de Tweede Golfoorlog, ware het niet dat ik er veel eerder arriveerde. Joris vertelde mij bij een glaasje araq in het Holiday Inn in Amman - waar we zaten te wachten op een visum voor Irak - dat ik zijn grote voorbeeld was toen hij nog studeerde. Daarna ben ik Joris nog maar één keer tegengekomen, op straat in Amsterdam. Joortje was op zijn mediaal hoogtepunt en zei tegen mij – nota bene zijn voormalige idool – dat het tijd werd dat ik ook eens moest gaan doorbreken. Ik heb toen een half uur lopen huilen, dat begrijpt de lezer wel.

Luyendijk verkondigde recentelijk dat er nergens in de hele wereld zo'n uniek interviewprogramma bestaat als Zomergasten, waarin mensen drie uur aan het woord komen. Zou de beste man weleens gehoord hebben van Joe Rogan? Diens interview met Duncan Trussell duurde vijf uur en negentien minuten! Zou Luyendijk überhaupt gehoord hebben van Lex Fridman? De podcast van Fridman heeft 4 miljoen abonnees en de goede man deinst niet terug voor interviews van drie uur met Ivanka Trump, Kevin Spacey en Tucker Carlson. Zijn interview met Elon Musk duurde acht en een half uur en het prettige gesprek met Sam Harris duurde ruim vijf uur. Religiecriticus Harris is een van de "Four Horsemen", samen met Richard Dawkins, Christopher Hitchens, en Daniel Dennett. Dat is snotverdomme wel eventjes andere koek dan nonkel Erich "Willkommenskultur" von der Burg, die in de eerste aflevering van Zomergasten zat en over koetjes en kalfjes mocht babbelen met VPRO-mastodont Peter van Ingen. Wie trouwens eens een geweldige persiflage van Zomergasten en Van Ingen - met zijn zorgvuldige ingestudeerde gebaartjes en zijn geveinsde belangstelling - wil zien, moet op YouTube naar De Hoerenman van Jiskefet kijken. Hilarisch!