Tante Tuur is boos (tevens: Stamcafé)

Gezien de toestand in het Verenigd Koninkrijk leek het mij een goed moment om mijn reportage over Rotherham weer viraal te laten gaan. Die maakte ik in het kader van mijn serie Safari Eurabia voor GeenStijl. Tot mijn verbazing werd dit verhaaltje nu veel vaker gelezen dan toentertijd. En terecht, want something is rotten in the state of the perfid Albion. Nou ben ik niet zo'n tiep dat heel gemakzuchtig zijn droge keutel op de grote hoop stront der opiniemakers gaat kakken, maar nu maak ik een uitzondering. Ik ben namelijk laaiend, en wel hierom: in het Verenigd Koninkrijk vindt nu de Umwertung aller Werte plaats. Dat is moeilijk Duits en houdt plat gezegd het volgende in: In der modernen Welt seiner Zeit konstatierte Nietzsche einen Niedergang der Kultur, der sich in einem sich ausbreitenden Werteverlust ausdrückte. Dieser hatte seine Ursachen in der zunehmenden Einsicht, dass einerseits der Begriff der Wahrheit inhaltlich nicht zu füllen war („Nichts ist wahr, alles ist erlaubt“), und andererseits der Glaube an einen Gott als Leitidee für den Sinn des Lebens immer mehr verloren ging. Als Konsequenz sah Nietzsche einen immer stärker werdenden Nihilismus als dem „Wertloswerden der obersten Werte“. Ik heb al heel vaak geschreven dat mohammedanen zich waar dan ook ter wereld gedragen als cry babies en als een kwetsbare minderheid. Welnu: er zijn inmiddels 2 miljard fervente aanhangers van het mohammedanisme en dat lijkt mij geen minderheid. In het VK wordt dit nu wel zo gepresenteerd door Labour en vrijwel alle media. Moslims = zielig! Sterker nog: fucking Labour heeft met de islam een Molotov–Ribbentrop-verdrag gesloten, net zoals progressief Iran destijds een duivels akkoord sloot met ayatollah Khomeini. Welnu, we weten allemaal hoe dat afliep: de koppen van de progressieven rolden gelijk ten pin bowling balls door de straten van Teheran toen de goede man terugkeerde naar Perzië.

Alleen The Telegraph is nog een betrouwbare bron in het Verenigd Koninkrijk als het gaat om de berichtgeving over het volksoproer, dat volgens deskundigen wordt veroorzaakt door agenten provocateur van extreem-rechts. Mijn favoriete columnist is Michael Deacon, hier een goed voorbeeld van zijn geweldige columns. En Brendan O'Neill van Spiked is geweldig! Lees dit maar eens:. That the elites’ anxiety over the Southport unrest is fuelled by prejudicial dread of the white working class is clear from how differently they respond to riots that don’t involve the white working class. Consider the riot in Harehills, Leeds in July, when largely immigrant communities rose up following the state’s attempt to remove four Roma kids from their family. There was a palpable streak of empathy in the media coverage of that outburst of street violence. There was condemnation from the political class, of course, but it felt perfunctory, nervous even. Our new PM Keir Starmer called the Harehills riot ‘shocking’, which feels positively complimentary in comparison with the seething rage with which he responded to the post-Southport disorder. For those riots, with their low-class white ruffians, he held a special press conference where he denounced the ‘mindless’ brutes and promised to set up a ‘national violent disorder unit’ to smash them. Why didn’t he do that after Harehills? Nee, dan de inkthoeren en de schrijvende apen in het treurige moederland… Neem bijvoorbeeld deze natte hersenscheet van een mij onbekende hulp-cliniclown van Trouw. Mogen wij even overgeven?

De afgelopen dagen lieten met angstaanjagende helderheid zien wat er gebeurt als je mensen voedt met leugens, verdachtmakingen en onverbloemd racisme: dan krijg je geweld. Extreem-rechtse bendes vielen moskeeën aan, probeerden asielzoekerscentra in brand te steken, belaagden de politie, brachten een nazi-saluut uit en scandeerden xenofobe leuzes. De aanleiding was de moord op drie jonge meisjes, en de leugens die daarover onmiddelijk werden verspreid. De dader zou een moslim zijn, maar dat was hij niet. Hij zou een asielzoeker zijn die op een bootje naar Engeland was gevaren, maar dat was ook niet zo. De BBC herleidde een deel van de leugens naar de obscure site Channel3Now, en wist in gesprek te komen met een redacteur die zijn achternaam niet wilde geven en de eigenaar van de site niet wilde onthullen. De site bleek over de hele wereld plukjes medewerkers te hebben, die geld verdienen met ophitsende content. De berichten werden vervolgens groot op X, waar Elon Musk de deuren voor desinformatie wijd open heeft gezet, en er nog een schep bovenop doet. En wat te denken van dit stuk van Willem Pekelder, mijn - overigens zeer gewaardeerde collega - van HP/De Tijd: Op een paar maandjes na zitten we straks een jaar zonder effectief landbestuur. Reken maar uit: op 23 november waren er verkiezingen, pas op 2 juli werd het nieuwe kabinet-Schoof beëdigd. Maar ook Schoof heeft nog nauwelijks iets gedaan. Want direct na het redelijk bizar verlopen debat over de regeringsverklaring ging Den Haag op reces. Ze komen pas in september terug. Ondertussen woeden in Engeland brisante rellen die dreigen uit te lopen op een burgeroorlog. En dat alles op basis van een leugen. Een asielzoeker zou vorige week drie meisjes hebben doodgestoken in South Park. (Het is overigens Southport, waarde collega. Dit is South Park) maar het was geen asielzoeker die dit misdrijf beging. Voor extreem-rechtse vandalen evenwel is dat geen beletsel om massaal moskeeën en asielhotels te bestormen. Je zou toch hopen op een kabinet dat Nederland een beetje ‘oorlogsklaar’ maakt, want ook bij ons kan de boel zomaar exploderen. Ook wij hebben sociale media die vol staan met leugens, complottheorieën en nepnieuws. Waartoe die giftige mix kan leiden, bleek in 2021 toen het avondklokgeweld als een orgie door onze steden raasde. Onbenulligen als Annabel Nanninga (JA21) mogen dan aan Powned hebben verklaard dat het bij ons zo’n vaart niet zal lopen, in het buitenland weet men wel béter. De Italianen bijvoorbeeld zullen niet snel vergeten hoe Feyenoord-hooligans in 2015 de politie van Rome attaqueerden en de pas gerestaureerde Barcaccia-fontein aldaar aan gort sloegen. Niets nieuws onder de zon. Nederlanders staan al sinds jaar en dag bekend om hun niet al te fraaie omgangsvormen. Cortomo: nix aan de handa! De islam is lief en als we zo doorgaan worden de Marokkanen en hun mohammedaanse broeders in het perfide Albion uit de projects van de grote steden in Nederland op de trein gezet. Ik ben ziedend omdat de rellen - die dus volgens de msm, het Vlaamse mediakartel en de Britse sufferdjes door de agenten provocateur van extreem-rechts zijn geïnstigeerd - niets te maken zouden hebben met de veenbrand die al heel lang woedt in het VK. De islam heeft het niet en nooit gedaan. Tijdens de rellen van de afgelopen week trok Rotherham de meeste aandacht. Een AZC, gevestigd in een Holiday Inn Express, werd gesloopt en kranten plaatsten foto’s van de most wanted verdachten. Rotherham was decennialang een eldorado voor “Asian” groomers, loverboys en hun pedofiele klandizie. De politie durfde niks te doen omdat ze dan als racistisch zouden worden afgeserveerd, en Labour - al een eeuwigheid oppermachtig in Rotherham - wilde het “Aziatische” stemvee niet kwetsen. Wat volgde, was een van de grootste clusterfucks uit de Engelse geschiedenis. Duizenden meisjes werden jarenlang systematisch verkracht, misbruikt en mishandeld door de grooming gangs in the most shameful town in Britain, aldus het onverdachte persbureau Reuters. Overigens is niet Rotherham de Groomer Capital van het Verenigd Koninkrijk maar Telford (waar ook rellen waren de afgelopen weken), een nondescript spookhol met als enige verdienste dat in dat hellegat de industriële revolutie uitbrak. Volgens het ministerie van Binnenlandse Zaken van het VK kent Telford van alle steden in het Verenigd Koninkrijk het hoogste percentage seksuele misdrijven tegen kinderen. Telford heeft een bevolking van iets minder dan honderdzeventigduizend mensen. Vermoedelijk werden hier tot duizend meisjes misbruikt, en sommigen zelfs vermoord. Politie, maatschappelijk werkers en de politiek ontkennen dat de daders overwegend groepen ‘Aziatische’ mannen waren, maar toevallig hebben alle veroordeelde smeerlappen een Pakistaans-mohammedaanse naam. Tommy Robinson heeft een deel van zijn documentaire The Rape of Britain in Telford gedraaid. Ik bedoel maar. Dat de grooming gangs zolang konden doorrotten, is een direct resultaat van de stiff upper lip, de socialeklassestructuur én politieke correctheid, met medeweten van politie en Labour-politici. Dat 90 procent van de Paki-loverboys via hun minieme genenpool aan verregaande hersenrot lijdt, soit: gedwongen kindhuwelijken, sharia-rechtbanken en andere mohammedaanse fratsen zijn altijd intern-tribale kwesties. Maar omdat de misbruikte meisjes uit Rotherham en Telford niet middle class maar chav-white-trash waren, werden ze niet serieus genomen. Linkse stuiptrekkende sufferdjes als de Guardian blijven stukken van fopprofessors van het slag Leo Lucassen publiceren, met als teneur dat helemaal niet bewezen is dat er überhaupt Pakistaanse mohammedanen in die grooming gangs zaten en dat het allemaal islamofobie is, racisme en xenofobie. Ze schrijven nog net niet dat de internationale Jodenheid er achter zit. Overigens geven niet-mohammedaanse Indiërs makkelijk af op moslims, maar we moeten niet vergeten dat India, met slechts 14 procent moslims, wereldwijd op de derde plaats staat qua verkrachtingen, na de VS en Brazilië. In Safari Eurabia verwees ik naar het geweldige boek Among the Mosques. A Journey Across Muslim Britain van Ed Husain. Husain, ex-salafist en gerenommeerd academicus, beschrijft een Engeland dat precies past in het plaatje van het fenomeen ‘Eurabia’: no-go area’s voor blanken, kindertjes die worden aangevallen omdat ze blank zijn, hele wijken waar Talibanoïden een waar schrikbewind voeren en vrouwen die de deur niet uit mogen en nog net geen zweepslagen krijgen van de shariapolitie als ze dat wel doen. Kortom: de ware islam volgens de Arabische en Pakistaanse baardmannen inhun schattige non-binaire jurkjes met hun op de wijze van de Profeet met henna geverfde haren en baard. Het gevaar zit hem, net als in Nederland, in de roomblanke islamapologeten, de mohammedanenknuffelaars en de dhimmi’s die door hun politiek correcte waanideeën door het stof kruipen voor moslims, die shariaraden willen toestaan en terreuraanslagen vergoelijken. En laten we de roomblanke feministes niet vergeten, die griezels die de boerka toejuichen en het gezond vinden dat de clitoris van een vierjarige meisje wordt afgeknipt en haar kutje wordt dichtgenaaid ten gerieve van haar toekomstige echtgenoot. Ik word er echt schijtziek van, van de slachtofferrol van de 2 miljard mohammedanen wereldwijd. Wat er nu gebeurt in Engeland, gaat ook gebeuren in Nederland. Mene mene tekel ufarsin. Labour heeft met de islam een Molotov–Ribbentrop-verdrag gesloten en als die mafketel van een sir Keir Starmer straks met zijn hoofd op het eco-hakblok van de beul van de Sharia-raad ligt, zal hij fluisteren: sorry, lieve beul, dat ik uw prachtige hakblok bevuil met mijn gore kafirbloed. Had die Labour-clown deze twiet maar moeten lezen.

Allahoehakkenbar!