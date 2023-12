Kijk nou, een plee in het ziekenhuis van Maastricht! Ze hebben de toiletpotten maar gewoon van 24-karaats goud gemaakt, wat kan het ook schelen. Lekker publiek zorggeld over de balk flikkeren. Wat van die figuren uit de raad van bestuur (Helen Mertens, Gabriël Zwart, Geraline Leusink) van het UMC hebben in anderhalf jaar tijd TONNEN gedeclareerd. 100.000 euro aan privéchauffeurs, meer dan 150.000 euro voor tripjes naar het buitenland. Autoritjes voor 1.647,89 euro. Lekker in San Diego en dagje naar een of ander congres en dan een paar dagen betaald op het strand hangen. En altijd lekker business class vliegen natuurlijk, want op een gewone stoel zitten is voor LOSERS. Studiereisjes van meer dan 40.000 euro - zeg maar het jaarsalaris van iemand aan het bed. Het is echt te belachelijk voor woorden. Mevrouw Helen Mertens vangt trouwens 271.680 euro per jaar. En die verpleegsters maar buffelen.