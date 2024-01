Even een dikke veer in onze eigen dijk steken, want er is heel veel mis in dit land, maar als het aankomt op de strijd met het water doen we machtig mooie dingen. Megadammen, stormvloedkeringen en kilometers aan dijken houden al jaren het water op zijn plek. En als er dan een keer een dammetje doorbreekt, gaan we niet zitten aanklooien met een paar zandzakken, maar dan zetten we die beukende Chinooks van Defensie in om 4.000 kilo stenen per keer in het gat te dumpen. Dat zet pas zoden aan de dijk. Dat de kersverse directeur van Rijkswaterstaat een week geleden nog commandant van de Landstrijdkrachten was, zal ongetwijfeld geholpen hebben qua korte lijntjes voor snelle luchtondersteuning. Dat is een interdepartementale samenwerking waar menig ambtenaar jaloers op kan zijn. Ook weer een uitstekend voorbeeld waarom we vooral moeten ophouden met het kapotbezuinigen van Defensie, want die gasten hebben we voor veel meer nodig dan alleen het buiten de deur houden van Poetin. Lekker gewerkt heren (m/v)! Wat een mooi land is dit toch.