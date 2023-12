We sluiten de poorten! Als gevolg van storm Pia, de constante regen in de afgelopen drieduizend dagen en volle rivieren staat het water hoog alsook bijzonder hoog en daarom gooien we alle verdedigingswerken in actie om de voeten droog te houden. Dat rare opblaasding bij Ramspol is volgepompt, aangewezen overstroomgebieden zetten we onder water, de Hollandsche IJsselkering ging vanmiddag al dicht en de Oosterscheldekering volgde rond etenstijd. En nu proppen we ook onze grootste vinger in de dijk met de sluiting van de Maeslantkering. Het is de allereerste keer sinds de opening in 1997 dat de kering sluit vanwege een verwacht waterpeil van drie meter boven NAP. Niet dat we ons zorgen hoeven te maken, want deze nationale trots bestaande uit twee gigantische deuren van iedere 210 meter breed, 22 meter hoog en 15 meter diep kan een vloedgolf van 5 meter boven NAP aan. Nederlands watermanagement op zijn allerbest. Wat hebben we toch machtig mooie dingen gebouwd.