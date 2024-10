Riemen vast, dildo's! Er komt storm aan: de restanten van orkaan Kirk. Was al beetje reuring over bij de weermeneertjes en nu is de prognose voor donderdag: veel regen, veel gedoe, harde woei. In Nederland houdt dat in dat de complete automaat in de stress schiet, iedereen in de file naar de achterbumper van de volgende staat te koekeloeren, treinen niet meer rijden, men in paniek is, enzovoorts. Koers van de storm is nog wat onzeker - vooralsnog lijkt het erop dat we Limburg kwijtraken, maar helemaal van ons was dat toch al nooit. Parasols naar binnen & hou u veilig!