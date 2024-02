Hier verder met de actuele nowcast inzake Storm Louis (actiefoto) die vanaf 18:00 uur KNMI-tijd over ons land raast. We hebben een Estofexje 2 en de Duitsers tekenden vanochtend al Tornado Picto's in de weerkaarten voor de gehele Noordzeekust (bewijs). Tel daarbij op dat Weerprimeur deze storm al in 1979 zag aankomen dus gebakken peren, we zitten er maar mee. Leerzaam: cursus WINDSTOTEN bij het KNMI, en de veelgenoemde "klappen onweer" daarrr. Iedereen hou u verschrikkelijk veilig, want Timmermans en consorten geven u prompt een klimaatlabel mocht u een boom op de kokosnoot krijgen. Later meer.