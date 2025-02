Hoppa. We wisten natuurlijk al dat het door al die CO2 in de atmosfeer steeds warmer werd op aarde, maar het wordt ook nog eens steeds groener! Blijkt allemaal uit onderzoek van de Universiteit Wageningen dus dan zal het wel kloppen. Wat je noemt een win-win-situatie. Wij zijn even een vliegreisje naar Brussel aan het boeken, flikkeren de zonnepanelen de deur uit en gaan bitcoins minen met een dieselaggregaat.