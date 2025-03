Nu zijn de olijven gaar. Zitten we met de gebakken olijven. De olijf is uit de fles. De olijf is verdronken. De olijf is gebarsten. De olijf is los. De olijven zijn aan het dansen. En meer gezeik over olijven, die ze in Zwolle niet meer hebben. Want ook in Zwolle hebben ze heel ijverige politici die een zero-emissiezone erdoor hebben gefrommeld. Ja OKEE, klimaat enzo. Klein probleem: veel onduidelijkheden richting ondernemers in de aanloop, nieuwe elektrische bedrijfsbussen zijn onbetaalbaar, de occassionmarkt is nog niet op gang, die dingen hebben de trekkracht van een schele pony, het bereik van een pak vla, de aanschafsubsidies zijn werkelijk lachwekkend en maatwerk leveren of uitzonderingen maken, ondanks mooie praatjes, is natuurlijk onbespreekbaar. En dan krijg je dus dit: De Olijvenkoning die STOPT met de marktkraam omdat de bus de stad niet meer in mag. De sokkenverkoper die KAPT met de kraam omdat er ondanks gesprekken met de gemeente maar 'geen oplossing komt'. Andere verkopers die het ook niet meer weten en smeken om wat meer tijd. En holle crack van de gemeente over 'samenwerking met ondernemers, het bieden van maatwerk en het gezamenlijk werken aan oplossingen'. Gaaf hoor, zo'n milieuzone, alleen jammer dat er straks geen vreten meer te krijgen is.