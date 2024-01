Code Geel Oranje Rood Wiehoei. De tweede winterstorm des doods alweer (vorige was Pia) en deze heet Henk, Gewoon Henk. Niet naar iemand vernoemd zoals bij Gerrit Hiemstra (100 huizen foetsie, en bedankt), maar gewoon Henk. Dus mag u iedere Henk er zelf bijbedenken. KIES MAAR UIT op de Henk Wiki. Zwaartepunt van de storm is rond middernacht, en het kan behoorlijk gaan spoken aan de kust en waddeneilanden, met windkracht 10. Plusdaarbij overal hoogwater in Markermeer en IJsselmeer wat door de wind nog eens extra aangewoeid wordt, met ook nog de hele dag al een pleurisbak regen in het land dus hier komt gezeik van. Dit topic wordt aangevuld tenzij het op het WK Darts echt spannend wordt. Later meer.

Update: Max. Windstoten HIERRR

Brandweer Amsterdam: BLIJF BINNEN

Enkhuizen: 20 cm water erbij IN 1 UUR