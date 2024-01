Het leek even mee te vallen met Henk en de bijbehorende Code Oranje-paniek, maar uiteindelijk bleek de storm alsnog een sluipmoordenaar te zijn. Een 75-jarige man in het Brabantse Wintelre is vermoedelijk zo hard van zijn fiets gewoeid, dat hij aan zijn verwondingen overleed. Dat maakt hem overigens niet het enige slachtoffer van de razende Henk die menig slaper afgelopen nacht wakker hield: over de grens in België kwam een 59-jarige vrouw om het leven nadat ze onder een zwaar hek belandde. Daarnaast raakte een Britse vrouw gewond door een omvallende boom en veroorzaakte wilde Henk in onze polder voor de nodige schade, waaronder losgewaaide gevels en dwalende Dixi's op de A20. En onze ambitieuze klimaatdoelen kunnen we ook vergeten, na de zonnepaneelhaat van Henk. Allemaal de schuld van storm Henk. Die dus niet is vernoemd naar Henk Kamp of Henk Bres, maar naar alle Henken, die daarmee allemaal evenveel schuld hebben aan deze winderige chaos. Dus alle Henken van deze wereld: bedankt hè!