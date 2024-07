Vier dagen terug was er nog niet zoveel aan het handje in het Volkskrantje, maar vandaag doet de noodklok maar weer eens heel hard BOING BOING. Bijna 100 mensen dood door verzuiping in 2023 (25 meer alsdan in 2022) en ook nog eens 41 mensen van elders. Heel veel jonge kinderen uit verweggistan die geen zwemles gehad hebben, maar ook heel veel zestigers die volgens ons wel zwemles gehad hebben.

Het afgelopen jaar was er ook een stijging zichtbaar van het aantal doden onder zestigers. Onder zestigers vallen verhoudingsgewijs nog vaker zwemdoden dan onder kinderen of jongere volwassenen.

Raar. Hoe dan?

Iemand?