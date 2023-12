Landgenoten! Tijd om te gaan sjorren. Extra tiewrapjes voor de kerstverlichting buiten. Dikke scheerlijnen aan de kerstboom in de voortuin. Rudolf het Verlichte Rendier van 2200 euro weer in de garage parkeren. Verder alles wat loszit vastmaken & naar de schuilkelders! Het wordt bar en boos. Als we de kaarten vandaag mogen geloven, komt er een orkaandiep van jewelste onze kant op. En "onze kant" op de weerkaarten is dat DIEPZWARTE GEDEELTE. Brrr... maak den borst maar nat. Hele natura2000-gebieden plat, auto's in Amsterdam die met 75 km/h door de straten worden gejaagd, alle kerstmarkten gecanceld. Doen de stormvloedkerings het nog? FF testen aub. Bewegend beeld na de break.