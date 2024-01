Nederland bouwde vijf jaar achtereen meer dan 70.000 nieuwe huizen per jaar. Vorig jaar 73.000, in 2022 bijna 75.000. Maar in 2024 zal het aantal voor het eerst sinds 2018 onder de 70.000 uitvallen. Het CBS schrijft: "Naast nieuwbouw ontstaan er ook woningen door bijvoorbeeld splitsing van bestaande woningen en transformaties van kantoren. Daarnaast verdwijnen er woningen, onder andere door sloop en samenvoeging. Per saldo is de woningvoorraad in 2023 toegenomen tot 8,2 miljoen woningen."

Het streven is om rond 2030 een miljoen nieuwe huizen gebouwd te hebben, maar dit jaar dipt de bouw dus, omdat er in 2021 minder bouwvergunningen zijn afgegeven. En daar bovenop zitten zo'n 255.000 nieuwbouwwoningen straks dus mogelijk zonder (voldoende) drinkwater.

"Het ministerie wijt de problematiek aan droge zomers en de bevolkingsgroei [hoe komt die ook alweer? red.]. (...) Waterbedrijf Dunea uit Zoetermeer heeft, om het watertekort te voorkomen, vorig jaar de woondeal van Haaglanden niet ondertekend. Die voorziet in nieuwbouw van 75.000 woningen tot 2030. „Onze situatie lijkt op die van netbeheerders, waar een wachtlijst is voor aansluiting. Maar in totaal zijn er in ons gebied plannen voor 255.000 nieuwe huizen. Wij kunnen niet garanderen dat we er straks genoeg drinkwater voor hebben”, zegt een woordvoerder."

Een eigen huis, een aansluiting op de bron. Het is veel gevraagd.