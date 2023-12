Dag drie van de nationale natte-voeten-dreiging en dat risico bestaat vandaag vooral in Deventer, waar ze de naastgelegen IJssel zich zien opmaken voor een invasie van de historische stad. "Vanmorgen stond het waterpeil op 6,21 meter, terwijl 6,30 meter het kritieke punt van overstroming is", dus dan weet u het wel qua samengeknepen billen. Het hoogste punt wordt komende nacht verwacht en tot die tijd moeten zandzakken het water buiten de deur houden. Bij de realtime waterinfokaart van Rijkswaterstaat zien we dat de IJssel het zwaar heeft, terwijl ook de Rijn gezellig hoog staat dankzij een flinke scheut regenwater van onze oosterburen. In Drenthe staan ondertussen ook weilanden blank en noemt een woordvoerder van het waterschap "iedere druppel die valt, er een te veel". Dan hebben we slecht nieuws voor hem, want als we de voorspellingen mogen geloven is een dagelijks portie hemelwater het nieuwe normaal in dit land. We houden u op de hoogte van alle nattigheid in deze WATERWATCH.