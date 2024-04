Op de foto hierboven ziet u het verloren vertrouwen in onze autoriteiten uitgebeeld in zestien zakken zand van zo'n 1.500 kilo per stuk. Dit is de Heelmeesterstraat in Schiedam waar al twee keer eerder een knutselknaller werd afgestoken en de bewoners geen vertrouwen hebben in de mogelijkheden van de politie om meer aanslagen op de woning van veroordeeld drugsboefje René F. te voorkomen. Logisch, want de afgelopen jaren is ruimschoots bewezen dat ook als het doelwit bekend is, de politie volkomen machteloos staat. Kijk maar naar Vlaardingen, waar ondanks arrestaties en veroordelingen de klappers blijven klappen. En daarom is de Schiedamse buurt op initiatief van de bewoners explosiebestendig gemaakt. Voor het weekend werd de eerste zandzakkenmuur al geplaatst en inmiddels is ook de tweede afgeleverd, waardoor het potentiële doelwit aan beide kanten is ingedamd. Het creëert een soort veilige afsteekplek waar de bezorgbommen van de drugscollega's van René kunnen ontploffen zonder dat de omgeving daar veel last van ondervindt. Wel voorzien van vrolijke kindertekeningen en slingers, zodat we niet vergeten dat deze bombaai in een kindvriendelijke buurt ligt. Nederland anno 2024, hoe vinden we zelf dat het gaat?