Jeugdzorg - een organisatie waar doorgaans niets op aan te merken valt behalve dat vorige week nog 20% van de medewerkers helemaal niet over de juiste papieren bleek te beschikken - baart opzien. Die 20% bleek uit een steekproef onder 274 medewerkers, maar naar aanleiding daarvan worden nu 3.500 van de 62.000 geregistreerden gecontroleerd. "De steekproef vindt plaats vanwege signalen van fraude en het crimineel uitbuiten van kwetsbare jongeren. Jeugdzorg Nederland (JN) is geschrokken van de schaal waarop wordt gefraudeerd met papieren. ,,Vooral dat mensen via dit soort malafide constructies toegang hebben gekregen tot de zorg,’’ zegt Leon Noorlander, directeur JN."

En die uitbuiting neemt de meest uitzinnige vormen aan. Een directeur van een kleinschalige zorgorganisatie die uit veiligheid anoniem wil blijven vertelt aan De Telegraaf: "Ze worden onder meer geronseld voor de prostitutie, om drugs te vervoeren of een vuurwerkbom bij een voordeur te plaatsen’’ (...). Volgens hem zijn het vaak jongeren met een beperking die het slachtoffer zijn, die uit huis zijn geplaatst of op een crisisplek in een jeugdzorginstelling wonen. (...) Veel jongeren zijn de laatste jaren in de handen van louche professionals gevallen omdat instanties nauwelijks controleerden op diploma’s, vertelt hij. ,,Terwijl al zolang bekend is dat het gebeurt.’’ Door de personeelstekorten in de zorg hebben foute figuren volop kans gezien te infiltreren in het werk. ,,Zij zitten nu in het vak en krijg je er echt niet zomaar meer uit,’’ vertelt hij."