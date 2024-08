Maandag overleed de Vlaardingse loodgieter Ron van Uffelen aan een hartstilstand. U kent Ron van Uffelen omdat er de hele tijd dingen ontploften in en rond zijn huis. En dan, twee dagen na zijn overlijden ZIJN ER OPNIEUW EXPLOSIEVEN BIJ ZIJN HUIS NEERGELEGD. "De vrouw en twee kinderen van Van Uffelen waren aanwezig in de woning. “Wij blijven overeind”, zegt de schoonvader van Van Uffelen. “We leven in een film en er komt geen einde aan”, zegt de man die net bij zijn dochter op bezoek is geweest." De politie heeft twee mensen opgepakt en nu gaan wij natuurlijk niet zeggen dat iedereen een explosieven bij de huizen van hún families neer moet leggen maar je gunt dit tuig zo langzamerhand wel een keer een hele vervelende middag. Wat. Een. Gajes.