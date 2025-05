Je moet grappen nooit uitleggen, en 1 aprilgrappen al helemaal niet, 1 aprilgrappen moet je ook niet maken trouwens, zeker niet als gemeente Vlaardingen, dat je bijvoorbeeld gaat doen alsof Café Mes geen Café Mes meer mag heten vanwege de messenproblematiek, want voor je het weet zijn ze bij het Algemeen Dagblad in alle staten én is de hoofdredacteur van je onafhankelijke gesubsidieerde lokale omroep opeens geen hoofdredacteur meer.

U weet het vast niet meer, want het is al bijna 2 maanden geleden, maar bijna 2 maanden geleden was er OPHEF over een """grap""" van de gemeente Vlaardingen en Café Mes. Heel het land, en dan met name Caroline van der Plas, was in rep en roer omdat Café Mes geen Café Mes meer mocht heten, het leek wel een 1 april grap, en het was ook een 1 aprilgrap. En wij van GeenStijl zouden wij van GeenStijl niet zijn als we niet even een lekker potje gingen roeren waar het stinkt (naar marketingjolijt en boomerhumor).

U kunt de door de gemeente Vlaardingen openbaar gemaakte stukken zelf hierrrr doornemen, maar de conclusie las u al in onze kop: de lokale omroep "Twee" (die heet zo omdat het de omroep is van twee gemeentes, te weten Schiedam en Vlaardingen) zat ook in het complot. Het plan van de gemeente Vlaardingen was dat de "gedupeerde" café-eigenaar (die wist dat het om een grap ging) door de lokale omroep (die ook wist dat het om een grap ging) geïnterviewd zou worden over wat een schande het allemaal niet was, en dat de omroep ook alvast een interview met de burgemeester op zou nemen dat op 1 april kon worden uitgezonden bij de 'onthulling' van de grap.