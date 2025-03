Welja. Burgemeester Wijbenga (man van, red.) van Vlaardingen zat gisteren in Beau (de 1 april onder de talkshowpresentators) om de grap van het jaar (café Mes moest zijn naam veranderen maar niet heus haha) nog een keer aan het Nederlandse volk uit te leggen. Volgens Wijbenga was het allemaal niet geslaagd, maar hadden hij en zijn team deze grap het bedacht om nou eindelijk een keertje aandacht te vragen voor geweld met messen onder jongeren.

En dat is natuurlijk: dikke onzin.

Als 'geweld met messen onder jongeren' nou ergens niet over te klagen heeft, dan is het wel over aandacht in de media. Hier bijvoorbeeld, of hier of hier of hier of hier of hier of hier of hier of hier of hier. Je zou haast denken: als je al die berichten in de media over geweld met messen onder jongeren leest, kun je je als verstandige 13-jarige die niet zomaar wil worden neergestoken maar beter bewapenen, bijvoorbeeld met een mes of zo. Maar als er dan een 1 april-grap wordt uitgehaald met een café, DÁN denkt iedereen in de droomwereld van de gemeente Vlaardingen: oh wacht nu ga ik mijn mes inleveren bij het daartoe door de autoriteiten ingestelde messeninleverpunt.

Als je niet wilt dat jongeren messen dragen, moet je ervoor zorgen dat de pakkans voor het dragen van messen omhoog gaat (en er een beetje een serieuze straf tegenover staat). Maar ja. Dat kost moeite. En inzet. En daarmee kom je niet aan een talkshowtafel, toch wel het hoogst haalbare voor een burgemeester (haha 1 april, talkshowtafels zijn juist stom).