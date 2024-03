Shout-out vanaaf naar het Oosten des Lands, waar ze as we tiep met een potje pils bij het Paasvuur staan, gewoon omdat het kan & omdat het zo hoort, daar in die heerlijke noaberschapnegorij, met bier, brommers, bijbel & bangalijst. Bijkomend voordeel: het is oostenwind, dus die tofu-burgers in de Randstad hebben allemaal die lekkere smokey bbq flavor nu! Overig nieuws: Erik de Vlieger nieuwe eigenaar GeenStijl, Debby Gerritsen zwanger van Eus, Tom Egbers nieuwe hoofdtrainer Ajax, NRC kreeg geld uit Brussel, Eric van der Burg en COA-directie thuis opgehaald met een BearCat, Taliban-vlag voortaan standaard op de Stopera, Sywert is een zure zeikerd, NPO terug naar 1 zender en ASML verhuist naar Rottumeroog. Oant moarn op de tuinmeubelboulevard!