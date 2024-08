Gru-we-lijke details over het doodzieke stel John en Daisy uit Vlaardingen, die pleegkinderen opvingen maar tussendoor heel erg hun best deden op sekssites omdat Daisy er zo van hield 'als er meerdere lullen aanwezig zijn'. Dat is nog tot daaraan toe, maar deze John en Daisy (die allang op de zwarte lijst hadden moeten staan) hebben een van hun pleegkinderen stelselmatig mishandeld en zijn daarom ook aangehouden. De afgrijselijke details duiken nu op bij De Telegraaf: "Het 10-jarige pleegmeisje uit Vlaardingen zou in een zelfgemaakte kooi en bevestigd aan stroomdraden zijn vastgehouden. (...) Daarnaast zouden de pleegouders de deurklink uit de deur van de kamer van het meisje hebben verwijderd. Het slachtoffertje zou ook nauwelijks gebruik hebben mogen maken van het toilet, zo vertellen de insiders. Het meisje ligt nog steeds in coma in een revalidatiekliniek en heeft hersenletsel. (...) Bronnen vertelden De Telegraaf dat het meisje stelselmatig en steeds ernstiger fysiek en psychisch zou zijn mishandeld. Ook werd ze volgens de insiders door het stel als huisslavin gebruikt." John en Daisy verschijnen op 5 september voor het eerst voor de rechter.