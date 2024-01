In Vlaardingen is altijd wat te doen

Momenteel toch een beetje het Caracas van Nederland. Vlaardingen. U kent het als Rotterdam-West, er staan wat molens, Koentje Kegel is er de lokale kampioen van D66, er liggen wat bootjes en u kunt er prima haring vreten. Maar! Nu kent u Vlaardingen ook van de cokesplosies! Drie explosies in een week in dezelfde straat en daar zou Peterrrr 'maakt niet uit hoor Kasem' de Vries van zeggen: incident, toeval, patroon. De patronen stapelen zich op want de hele stad wordt al weken geteisterd door explosies, autobranden en gedoe bij de loodgieter. Lekker spul he, coke?