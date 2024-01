Binnenkort bij een Rijdende Rechter bij u in de buurt: deze sneuneuzen in Vlaardingen die bij de haven gingen wonen zodat ze naar bootjes konden kijken, maar nu boos zijn omdat er andere bootjes liggen. "Bootjes zijn prima, maar dit zijn net flats", klagen de bewoners, waardoor wij direct de haven van Monaco of een superjacht van Bezos voor ons zagen. Zo'n multideks megajacht met een jacuzzi, een riant zonnedek en een eigen fitnessruimte. Dat die zielige Vlaardingers elkaar niet meer kunnen verstaan tijdens het eten, omdat er weer een helikopter op het voordek landt. Die arme havenbewoners die 's nachts nauwelijks nog een oog dichtdoen vanwege de feestjes met in bikini gehulde topmodellen en bekende dj's op het achterdek. Hun rust verstoord door het constante geronk van jetski's en flyboards. We kregen al bijna medelijden met de bewoners tot we zagen waar het echt om ging: van die kleine plezierbootjes waarmee bejaarden over de rivieren sukkelen met net genoeg plaats voor een eettafeltje. Van die drijvende caravans voor Henk Krol-adepten. Oftewel, exact de bootjes die u verwacht als u in een haven gaat wonen. Zo blijkt maar weer: ook in Vlaardingen staan de sneuste zeikerds aan wal.